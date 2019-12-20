【01百科】反洗黑錢　過去6年凍結$95億　充公$15億

反修例風波至今持續半年未完，過去為被捕者提供支援及籌款平台「星火同盟」，昨被警方指疑洗黑錢，拘捕4名成員，凍結戶口7,000萬港元。

今年逾4.7萬宗可疑交易報告

根據專門負責管理可疑交易舉報機制的機構「聯合財富情報組」數字顯示，至今年11月30日，本年度接獲的可疑交易報告達47,558宗，被凍結的財產達1.5億，充公了1,200萬元，95人被裁定洗黑錢罪名成立。而過去6年，聯合財富情報組接獲的可疑交易報告超過35萬宗，有18.7%個案會轉介相關部門作進一步跟進。

「星火同盟」昨被警方指疑洗黑錢，拘捕4名成員，凍結戶口7,000萬港元。(資料圖片)

九成舉報來自銀行

聯合財富情報組由警務處及海關組成，是負責管理可疑交易舉報機制的唯一機構，機構會與不同機構合作，打擊洗黑錢。據聯合財富情報組的網頁資料顯示，每年機構會接獲來自銀行、保險公司、證券公司、找換店等的懷疑洗黑錢舉報，當中大部分舉報來自銀行，佔近9成或以上。以2018年為例，接獲的73,889宗可疑交易中，有68,146宗由銀行舉報，佔總數的92%。

每年聯合財富情報組均會接獲來自不同人就懷疑有人洗黑錢的舉報，以今年為例，截至11月30日，接獲的可疑交易報告達47,558宗，被限制的財產總值超過1.5億，當中有1,700萬被充公。再翻查2013年至2018年的洗黑錢情況，6年間接獲的可疑交易報告達35萬5千宗，最終發布的可疑交易報告數字為6萬6千宗，即約18.7%個案可交予執法部門或監管機構跟進，其餘則因未有足夠資料作進一步跟進；而由2013年至2018年，聯合財富情報組凍結的財產達95億，被充公的財產達15億。