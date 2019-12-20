【直播】大埔便衣警制服男子被圍　疑人曾開槍　路遺懷疑彈殼

大埔晚上爆發衝突，網上片段拍得於安慈路3號翠屏花園對開，兩名便服男子將一名男子制服在地，另外最少兩名男子在場戒備，其中有人以圍巾蒙面，在場市民包圍數人，質問「係咪警察」，其中一名男子回應「我係香港警察」，隨即被市民要求出示委任證，一名疑便衣警稱「第一我無蒙面，第二我已經出示咗委任證，其他人唔需要再出示」，其間有人衝前及雙方出現推撞，軍裝警員及多名防暴警到場驅散，其間曾噴射胡椒噴霧。大批警員現正封鎖現場調查。 有市民於現場發現路上遺下一枚懷疑彈殼，有區議員亦拍得現場遺下一支黑色懷疑手槍。初步消息指，事發時有便衣警員到場拘人期間，懷疑有疑人開槍。

大批防暴警員到場戒備，有警員手持長槍。（孔繁栩攝）

大埔晚上爆發衝突，網上片段拍得於安慈路3號翠屏花園對開，兩名便服男子將一名男子制服在地，另外最少兩名男子在場戒備，其中有人以圍巾蒙面，在場市民包圍數人，質問「係咪警察」，其中一名男子回應「我係香港警察」，隨即被市民要求出示委任證，一名疑便衣警稱「第一我無蒙面，第二我已經出示咗委任證，其他人唔需要再出示」，其間有人衝前及雙方出現推撞，軍裝警員及多名防暴警到場驅散，其間曾噴射胡椒噴霧。大批警員現正封鎖現場調查。

有市民於現場發現路上遺下一枚懷疑彈殼，有區議員亦拍得現場遺下一支黑色懷疑手槍。初步消息指，事發時有便衣警員到場拘人期間，懷疑有疑人開槍。

商場多塊圍欄玻璃被擊毀。（陳諾希攝）

職員圍封現場及嘗試清理。（陳諾希攝）

警方昨日公布破獲一宗洗黑錢案，拘捕四人，並凍結一間空殼公司7千萬元資金，案件與支援被捕示威者的「星火同盟」有關。網民呼籲今晚（20 日）於東九龍進行「和你塞」，表達對「星火同盟」成員被捕一事的不滿。晚上有約數十名參與人士於德福商場聚集，其間不時高叫口號及唱歌。

晚上9時許，沙田新城市廣場內四及五樓，有多塊圍欄玻璃被人擊毀，玻璃碎片散落一地，有身穿熒光衣的商場職員一度將玻璃掃走，逾50名防暴警員進入商場調查。

九龍灣德福商場，晚上約數十名市民於商場內聚集遊走。（余睿菁攝）

多輛警車到德福商場戒備。（余睿菁攝）