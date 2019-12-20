【凍結星火】警指不排除有人用眾籌作擋箭牌　循欺詐及盜竊調查

警方拘捕「星火同盟」3男1女，指他們涉嫌洗黑錢並凍結7千萬元資金，四人已獲准保釋。警方於Facebook再拍片講述案件，指涉案空殼公司無實質業務及無交稅，但公司戶口有大量現金流入及來歷不明，符合洗黑錢特徵，又指不能排除有人或用眾籌做擋射牌掩飾洗黑錢活動。警方又指案中有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃，警方會循欺詐及盜竊方向調查。

警方晚上於Facebook專頁上載一段短片，當中毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基講述，黑錢即犯罪得來的金錢，例如有毒販不斷重覆將金錢轉來轉去將錢「漂白」，令人不知金錢最初的來歷是犯法得來，過程就是洗黑錢。陳偉基指任何人明知或有理相信財產是嚴重犯罪所得仍作處理，就觸犯洗黑錢罪。陳偉基指洗黑錢特徵包括大量金錢交易，不尋常大額交易，大筆金額打散存入不同戶口，或金錢短暫停留於戶口後很快被調走等。

不排除有人用眾籌做擋箭牌 掩飾洗黑錢

陳偉基又講述有關「星光同盟」四人被捕的案件，陳指涉案銀行戶口由空殼公司持有，無實質業務及無交稅，警方發現該公司戶口有大量現金流入及來歷不明，符合洗黑錢特徵，是非常可疑。陳偉基又指，眾籌不一定等如洗黑錢，但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動，表面指扶助弱勢社群，但實質用收集犯罪得來的錢洗淨從中獲利。

會從欺詐及盜竊方向調查

陳偉基又指「監守自盜」亦是常見商業罪行，公司資產應屬於公司，與個人分清楚，陳指昨日案件中有人以公司戶口金錢，為自己購買個人投資保險計劃，警方會循欺詐及盜竊方向調查。陳又稱如有人出錢資助犯法活動，有機會干犯串謀或誘使他人犯罪。

警方昨日指拘捕「星火同盟」四人涉洗黑錢。（資料圖片）