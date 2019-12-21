【大埔開槍】被捕青年有案在身　警檢AR-15及P80步槍

星火同盟案以及7.21事件五個月前夕，多區爆發示威。警方昨晚（20日）於大埔翠屏花園執勤期間，一名19歲青年開槍還擊，即場被捕。警方表示，被捕青年牽涉去年一宗藏槍案，因違反保釋條件，警方遂根據情報展開行動，案發後亦在疑犯單位檢獲AP-15步槍、P80手槍及逾250發子彈，相信與反修例運動有關。但如何確定疑犯於反修例前、後的槍械用途，警方表示是情報主導，且一年前案件已進入司法程序，不便多講。

今日（21日）凌晨2時，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華、聯同警司楊耀宗及總督察劉雲達，向傳媒交代案情。李桂華指，昨晚約9時21分，警方根據情報主導，於案發地點發現19歲目標青年，上前截查期間，該名青年從腰間亮出一支半自動手槍，並開發一槍，幸無擊中任何人，他被即場制服。

警方其後持搜查令，將疑犯押返翠屏花園一單位搜查，並檢獲長距離步槍，當中包括AR-15步槍、211發子彈，當中61發於環形快速入彈器內；另外亦檢獲P80半自動步槍、44發中空子彈。李桂華指，經軍械專家初步鑑定，有關槍械全部可供使用，性能良好；而配合警方接獲的情報，相信有關槍械用於近日集會，包括企圖傷及警員。

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華（中）、聯同警司楊耀宗（左）及總督察劉雲達（右）交代事件。（余睿菁攝）

李續指，被捕青年於2018年12月31日，被O記以「非法管有槍械」拘捕，其後於懲教署還柙，並於今年2月28日獲准保釋，但至本月8日違返保釋條件，警方遂根據情報於昨日展開行動。被問及一年前仍未有反修例運動，警方如何確定槍械用途與之有關，李桂華指是警方情報主導，而一年前的案件已進入司法程序，故不便評論，但收不到消息與劫案有關。

對於案件中檢獲大批真槍，李桂華表示香港目前不能買槍、而疑犯亦沒有相關牌照，正追查該批槍械如何流入香港，亦會了解疑犯是「成支」還是「拆散」買槍。李桂華同時批評，案發之後有圍觀人士叫囂及阻礙警方，十分危險，基於自身安全起見，呼籲市民如再遇同類事件，須盡快離開。