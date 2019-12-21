【721五個月．直播】YOHO MALL元氣壽司玻璃被毀　防暴入商場

周六（21日）為「721元朗無差別襲擊事件」發生五個月。今日下午三時，網民再於元朗YOHO MALL（形點）發起集會，港鐵昨日宣佈因應公眾活動，今午西鐵元朗站將暫時關閉。至下午12時許，數名軍裝警員於元朗站戒備。下午4時許有黑衣人以鐵錘、電鑽破壞「元氣壽司」櫥窗玻璃，數十防暴警員進入商場，有警員手持AR-15步槍。

黑衣人以電鑽破壞店舖。（陳浩然攝）

【16:36】防暴警員商場內追捕，暫未有人被捕。警員稱現場為刑事破壞罪案現場，要求商場內人士馬上離開。

【16:27】數十名防暴警員到場，有警員手持AR-15步槍，警員斥在場記者「助紂為虐」，要求記者離開。

【16:24】蒙面黑衣人以鐵錘、電鑽破壞「元氣壽司」櫥窗玻璃。

【16:20】蒙面黑衣人到達「元氣壽司」，店舖已關門，店內仍有職員，黑衣人未有行動。附近店舖見狀紛紛關門，另外有人於Starbucks門貼上「此門已關」告示。

【16:14】有蒙面黑衣人呼籲前往「元氣壽司」。

【16:08】一名男士高舉「還我香港，驅除共黨」旗幟並發表講話，在場市民拍掌和應。

【15:46】中庭聚集人數已過百，有商舖提早落閘停止營業，現場有市民即席作畫。

【15:19】逾百人靜坐YOHO MALL商場空曠位置，多人手持「毋忘721」、「警黑合作」等標語，並高叫口號。

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有市民即席作畫。（黃偉民攝）

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有網民今日再度發起於YOHO MAL的公眾活動，港鐵宣佈將於下午一關閉元朗站；至下午12時許，數名軍裝警員於元朗站戒備，至下午一時半左右，港鐵職員開始疏導乘客離開，元朗站開始落閘。另外，港鐵同時安排接駁巴士，由元朗轉乘至朗屏站。

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721白衣人無差別襲擊

本年7月21日，大批身穿白衣﹑手持木棍的人士於西鐵元朗站及雞地無差別襲擊途人以及乘客，事件中多人受傷，向流披面，警方於接報後逾半小時始到場。元朗區八鄉分區指揮官李漢民回應記者時表示，「唔知遲唔遲」、「睇唔到錶」，而事後元朗警區助理指揮官游乃強警司當日則表示未見有人持攻擊性武器，又表示身穿白衣不代表參與毆鬥。

翻查資料，事件至今有七名男子被起訴，當中包括「飛天南」以及燒烤生意東主鄧懷琛，被控暴動罪及串謀有意圖而傷人。