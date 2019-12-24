警元朗破黑幫「軍火庫」　檢失車、仿製長短槍、刀棍　四男女被捕

警方於元朗破獲懷疑偷車及仿製槍械案。元朗警區重案組追查近日偷車案時，鎖定錦田公路凹頭高埔村一個目標貨倉。昨午（23日）約5時，人員持搜查令突擊搜查上址，即場尋獲一輛墨綠色本田思域懷疑失車，該車並無上鎖、匙膽被撬毀，前座乘客位地毯上，遺有1把已開封武士刀、1把西瓜刀、1枝伸縮警棍及2支鐵通；車尾箱則有一把手槍形懷疑仿製槍；警方其後再在貨倉內，檢獲12把不同種類及尺寸的懷疑仿製槍，當中包括手槍及自動步槍類型；另亦有彈匣、膠製BB彈、3個懷疑「冰」壺。

貨倉內兩男兩女（40至57歲），隨即涉嫌「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「盜竊車輛」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，全被通宵扣查。消息稱，四人為朋友關係，其中一名女子為印尼籍，但持有香港身份證；其中一名男子則有黑社會背景。據了解，涉案貨倉達6,000呎，相信用作處理失車，但除擺放車輛外，另有7間以鋅鐵搭建而成的房間，均可供住宿。

元朗警區助理指揮官（刑事）署理警司歐陽德稱，現正追查相關失車、攻擊性武器及仿製槍械的來源，暫時「睇唔到」與近日的示威活動有關，惟現階段不排除任何可能性，包括會否涉及早前的炸彈或槍械案。歐陽德呼籲，年近歲晚，市民提高警惕，保管好自己財物。案件交由元朗警區重案組接手跟進，有關槍械會交由軍械鑑證科檢驗，不排除會有更多人被捕。

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