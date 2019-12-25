【平安夜．旺角】16歲少年由平台墮樓重創　「我唔想被消失！」

聖誕節（25日）凌晨2時31分，一名16歲少年，被發現由旺角長沙街與砵蘭街交界、10多米高的二樓大廈平台墮下，倒臥休憩公園。事主被送往伊利沙伯醫院搶救，幸仍然清醒，他兩度向家人稱：「我唔想被消失！」其母則安慰道：「唔使驚！冇事㗎阿仔！」有目擊者指，當時大批防暴警在平台搜捕，未幾便發生墮樓案。

據了解，事發時旺角一帶有示威者聚集，並有人從高處擲物，大批警員在區內多條街道搜查，並進入砵蘭街160號地下一間食肆、以及對上大廈平台搜查。目擊者表示，案中少年當時在捉着平台邊緣，同時有警員在場，隨即發生墮樓案；亦有目擊者指，警員曾向該少年發射胡椒球槍。

現場市民則拍攝到墮樓一刻，可見當時大量防暴警駐守於長沙街，而涉事大廈平台，則傳來多下懷疑照明燈的閃光。未幾，隨即有人墮樓，在場人士驚呼：「係咪跌咗落嚟呀！？」

被搜查的餐廳負責人事後趕返了解，他指一名同事因為阻擋警方入內，被捕帶走，但不清楚墮樓案詳情，涉事平台亦沒有安裝閉路電視，但相信附近大廈或店舖會有「天眼」。他續稱，過往均有開放餐廳供記者及義務急救員休息，事發後警方檢走頭盔及醫療用品等物資。

而墮樓案發生後，大批示威者群情洶湧及聚集，並前往案發現場對面一間小食店，查問可否提供閉路電視片段，據悉該店負責人卻做出粗口口型，示威者不滿其態度惡劣，大肆毀壞該店。其後多輛警車及防暴警察到場。

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案中男子由大廈二樓、10多米平台墮下。（陳永武攝）