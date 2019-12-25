【聖誕節．新界直播】新城市便衣警制服數人及噴椒　防暴到場

聖誕節（25日）有網民發起「聖誕變裝遊行」，至下午2時許，沙田百步梯對開逾100名防暴警員戒備，其間沙田新城市中庭位置有示威者叫口號。
另外於下午4時，網民發起的另一個活動「SUCK the Christmas 和你Shop」，號召參與人士全港各區商場抵制「藍店」，於新城市廣場下午近4時有市民於商場中庭位置樑柱張貼文宣及單張。
【17:40】防暴警員陸續退離商場，有在場人士不斷叫罵要求警員離開，防暴警員退至門外後持盾戒備。
【17:35】有被制服人士由警員帶走，大批防暴警員在場戒備，有便衣警員手臂帶上橙色手帶記認。
【17:30】兩名懷疑便衣警員於商場將一名男子制服在地，其他疑便衣警戒備，部分人手持伸縮警棍及胡椒噴霧，有在場人士向懷疑便衣警指罵，其中一名男子持一件衣物向懷疑警員揮動，其後有人懷疑向警擲物，便衣警隨即以胡椒噴霧噴向該男子，並再制服數人。大批防暴警員其後到場拉起防線。
男子手持一件衣物向警員揮動，其後被警員噴胡椒噴霧。（余睿菁攝）
被制服男子口鼻流涕及咀唇流血，神情痛苦，其後被警員帶離現場。（余睿菁攝）
【17:15】示威人士經過一田百貨及超級市場，其後再由商場三期返回一期中庭，並不時高叫口號包括「解散警隊刻不容緩」及「沒有暴徒只有暴政」。
【16:45】多名參與示威人士於商場內遊走，其間不時高叫口號及「聖誕快樂」，途經時有店舖即時落閘，有人士隨即鼓掌，其後有人聲稱要到一田百貨購物。
【16:35】多名懷疑警員其後分批站於商場5樓不同店舖外位置，部分人帶上耳機。
【16:25】多名戴上口罩、身穿便衣的懷疑警員，於商場5樓位置截查數名青年，記者上前詢問時懷疑警員拒絕表露身份。被截查青年其後獲放行，他們指當時懷疑警員聲稱要搜他們身，但只有其中一人有出示委任證，其餘負責搜身的人士則未有表示自己是警員或出示委任證。
多名戴上口罩、身穿便衣的懷疑警員，於商場內截查數名青年。（余睿菁攝）
參與人士於中庭張貼文宣。（黃偉民攝）
聖誕節（25日）有網民發起「聖誕變裝遊行」，並於在灣仔利東街、銅鑼灣東角道、尖沙咀廣東道、旺角西洋菜街、沙田担桿莆街及中環蘭桂坊發起「聖誕變裝遊行」舉行。至下午二時許，沙田百步梯外有多名防暴警員戒備。