【聖誕節．新界直播】新城市便衣警制服數人及噴椒　防暴到場

聖誕節（25日）有網民發起「聖誕變裝遊行」，至下午2時許，沙田百步梯對開逾100名防暴警員戒備，其間沙田新城市中庭位置有示威者叫口號。

另外於下午4時，網民發起的另一個活動「SUCK the Christmas 和你Shop」，號召參與人士全港各區商場抵制「藍店」，於新城市廣場下午近4時有市民於商場中庭位置樑柱張貼文宣及單張。

【17:40】防暴警員陸續退離商場，有在場人士不斷叫罵要求警員離開，防暴警員退至門外後持盾戒備。

【17:35】有被制服人士由警員帶走，大批防暴警員在場戒備，有便衣警員手臂帶上橙色手帶記認。

【17:30】兩名懷疑便衣警員於商場將一名男子制服在地，其他疑便衣警戒備，部分人手持伸縮警棍及胡椒噴霧，有在場人士向懷疑便衣警指罵，其中一名男子持一件衣物向懷疑警員揮動，其後有人懷疑向警擲物，便衣警隨即以胡椒噴霧噴向該男子，並再制服數人。大批防暴警員其後到場拉起防線。