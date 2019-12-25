【平安夜．旺角】16歲男墮樓　防暴餐廳噴胡椒噴霧　頂門員工被捕

聖誕節（25日）凌晨一名16歲姓冼少年，由旺角一幢的大廈三樓天台墮下，清醒送院。少年墮樓的餐廳「桔梗」有職員指，事發時店內約有40名客人，其間有防暴警企圖衝入店內。「我自己覺得好過份，因為呢度係私人地點，就咁樣衝入嚟大肆搜捕！」據員工引述目擊者指，警員闖食肆後一度噴胡椒噴霧，事後一名負責「頂門」的員工被捕。發生少年墮樓事件後，警員檢走頭盔及生理鹽水等裝備。警方表示，該名16歲男子清醒被送院治理，相信男事主從上址一樓層平台墮下，事件沒有可疑。

有人拍攝到墮樓一刻，涉事平台有多下疑似閃光，亦有大批警員在場。（讀者提供）

（香港01記者攝）

桔梗員工：防暴警員衝入店內

「我哋同事都有好努力擋住道門，因為呢個係私人地方，但係佢哋（警員）夾硬衝入嚟！」桔梗員工表示，事發時有一至兩名同事在場，當時有一批防暴警員企圖衝入店內，其間有警員將店員制服。「防暴就係到搜同捉人，最後就上咗天台喇，之後有個小朋友(墮樓16歲少年)就係三樓平台跌咗落嚟！」

員工引述：警員於店內噴胡椒噴霧

「我自己覺得好過份，因為呢度係私人地點，一嚟佢又冇搜查令，就咁樣衝入嚟大肆搜捕，同埋佢係夾硬衝入嚟！」該員工指，事發時情況混亂，有警員在場噴胡椒噴霧，其後有警員檢走頭盔及生理鹽水等裝備，「昨日事出都好突然，佢哋又攞走咗啲嘢，我哋又唔清楚！」另一名桔梗員工引述目擊者指，當時警員進入店舖後，於店內噴胡椒噴霧。

桔梗老闆：一名「頂門」同事被捕

桔梗老闆Ivan表示，事發時他不在場，他接獲消息後立即趕回店舖，但是被警員阻撓並要求他證明自己為店舖持牌人。其後他亦成功到店內，他指當時店內約有40名客人。據其員工表示，當時防暴警員闖入店內，之後一名「頂門」的同事被捕，他一度反抗，之後被帶走，目前於警署扣查。至今早（25日）店內一片混亂，職員忙於清理。

16歲少年墮樓 目前情況穩定

聖誕節（25日）凌晨2時31分，一名16歲姓冼少年，被發現由旺角長沙街與砵蘭街交界、一幢10多米高的大廈三樓天台墮下，倒臥休憩公園。事主被送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。他兩度向家人稱：「我唔想被消失！」其母則安慰道：「唔使驚！冇事㗎阿仔！」目前少年情況穩定。有目擊者指，當時大批防暴警在處理示威衝突，未幾便發生墮樓案。