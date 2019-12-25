尖沙咀街頭搶錶遺手機　警查十日拘三人　18歲疑犯認識受害人

尖沙咀金巴利道街頭名錶劫案拘三人。油尖警區刑事偵緝第一隊總督察葉秀蘭表示，事發12月14日凌晨，兩名韓國籍鐘錶商人，在金巴利道28號對出街頭被兩人埋伏襲擊，搶去手上裝有12隻總值約93萬元名錶的購物袋，其中一名疑犯在現場梯間遺下一部電話。警方深入調查後，迅速鎖定疑犯身份，分別在事發當日及前日（23日）作拘捕行動，於新田及葵涌拘捕三名男子，年齡介乎18至25歲。

賊人在現場遺下一部電話。（林振華攝）

警方於事發當日在落馬洲拘捕一名25歲姓張本地男子，涉嫌串謀行劫；本周一於落馬洲拘捕25歲姓梁男子涉嫌行劫，同日於葵涌拘捕18歲姓施男子，涉嫌串謀行劫。梁男及施男今日分別被落案暫控一項行劫及一項串謀搶劫罪，明日（周四）在屯門裁判法院應訊，張男則保釋候查，須於下月中旬向警方報到。油尖警區刑事調查隊續持跟進案件，手錶去向仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。

據了解，施男為大專學生認識受害人，雙方有生意來往，案件屬有組織犯罪。梁男任職酒吧職員，張男則從事汽車美容工作。葉秀蘭指，近日罪案率上升，如有人認為警方派員處理示威，因而可以犯案亦不足為奇。她呼籲，搶劫或串謀搶劫是嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁，市民切密以身試法。