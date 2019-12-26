【拆禮物日．新界直播】大埔示威者石仔掟警車　防暴追捕制服兩人

拆禮物日（Boxing Day）網民發起「和你SHOP蒙面日」，到大埔超級城等大型商場聚集，揚言目標是要商場落閘，商場有身穿反光衣的保安員巡邏。至下午5時，各區商場再有人聚集，防暴警員分別到大埔及屯門，其中於屯門進入V city商場拘四人，大埔有示威者於安邦路堵路，防暴警員到場舉藍旗。 【22:45】大埔：防暴警員再次下車，有在場人士高叫「企疏啲」。 【22:30】大埔：約50人再於太和路行人路旁聚集，不時高叫口號。多輛警車繼續於前方馬路停泊。 【21:45】大埔：防暴警未在大埔中心平台拘捕任何人，目前於行人天橋戒備。 【21:32】大埔：兩名示威者向警車投擲石頭，大批防暴警落地追捕太和路示威者，最少兩名男子被制服帶走。防暴警追捕期間，大埔中心平台有人投擲透明液體，險中記者，幸無人被擲中。其後再有人向地下擲透明液體，防暴警上平台追截，並持槍指向平台。 【21:00】大埔：大埔中心平台有示威者以雷射筆照射太和路警員，防暴警察下車戒備。防暴警察詢問一名記者所屬報館，為何不拍使用鐳射光人士，對方回覆是《立場》後，警察指「呢間報館好有問題」，雙方一度爭執，警方要求一眾記者後退，並一度警告使用胡椒噴劑。

警方於太和路追捕示威者，最少兩男子被制服帶走。（余俊亮攝）

警方於安邦路拘捕最少三人。（讀者提供圖片）

【19:09】大埔：在太和路上的警員上警車，行人天橋上仍有警員戒備，現場回復平靜。

【19:00】大埔：防暴警員於安邦路舉藍旗。現場消息指，警方當時截查多人，帶走最少3男女。

【18:40】大埔：防暴警員於安邦路近大埔超級城平台舉藍旗，其後多名防暴警員於大埔超級城外突然衝前，圍繞昌運中心奔跑，其後昌運中心外截查最少兩人。

【18:20】屯門：防暴警員離開V city商場，並返回警車。

【18:05】大埔：有示威者於安邦路行車路拉起膠鏈阻路，車輛無法駛過。

【18:00】屯門：V city商場內有便衣警員制服一名青年後，繼而被其他人士包圍，多名防暴警員進入商場，其間曾噴胡椒噴霧，拘捕最少4人。於較早前，商場內曾有示威人士進行「和你Shop」活動。

【17:30】大埔：於太和路往大埔超級城天橋位置下，兩輛警車到場，多名防暴警員經天橋到達大埔超級城門外戒備，其間於平台截查一名男子後放行。

【17:10】大埔：大埔超級城再有約20名人士於商場內遊走，部分人戴上口罩，途經部分店舖時有商店即時落閘。

防暴警進入V city拘捕四人。（鄭子峰攝）

【1449】大埔：防暴警員將被捕人士經中庭電梯上上層帶走。

【1429】大埔：防暴警員進入超級城，向示威者施以胡椒噴劑，有懷疑便衣警員被警棍打中及誤中胡椒噴劑需要洗眼。有記者與便衣警員爭執，警員「你一入嚟呢個範圍，我就拉你阻差（辦公）。」記者要求警員展示委任證。

【1427】大埔：示威者離開泰國菜餐廳，防暴大埔超級城外制服至少兩名示威者。

【1421】大埔：超級城示威者聚集一家泰國菜餐廳，指其中一職員曾拒黑衣人入內，他們要求員工安排60人位置，惟員工避走店內，示威者經側門入內，倒翻桌面上筷子、鹽、糖等用品。日前此店一名職員疑與黑衣人爭執，店內負責人今指涉事員工為替工。

大埔超級城外有懷疑便衣警員被警棍打中，及誤中胡椒噴劑需要洗眼。（黃偉民攝）

+ 2

【1409】大埔：超級城示威者向吉野家方向前往。



【1404】大埔：超級城時裝店開始落閘。

【1349】大埔：超級城金舖落閘，大部分時裝店、化妝品店未有暫停營業。



【1343】大埔：超級城示威者開始在商場內遊行，一邊叫口號一邊走動，有人舉起象徵「五大訴求缺一不可」的手勢，亦有母親攜同子女前往。



【1333】大埔：超級城響起火警鐘。



【1320】大埔：超級城約30名黑衣人叫「光復香港時代革命」、「一月一維園見」等口號，又唱《願榮光歸香港》。C區中庭聖誕市集結束營業，位於商場二樓的優品360關閘。

網民發起「和你SHOP蒙面日」，到大埔超級城等大型商場聚集，揚言目標是要商場落閘，商場有身穿反光衣的保安員巡邏。（黃偉民攝）

過去兩日平安夜和聖誕節，香港各區均爆發警民衝突，平安夜一名19歲姓周青年疑因逃避追捕衽元朗Yoho Mall二期越過玻璃圍欄墮樓，導致脊椎骨裂留院。沙田新城市廣場三期昨（25日）因應特別情況提早關門，僅部分公眾通道開放。