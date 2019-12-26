【拆禮物日．新界直擊】防暴警大埔超級城制服示威者　施胡椒噴劑

拆禮物日（Boxing Day）網民發起「和你SHOP蒙面日」，到大埔超級城等大型商場聚集，揚言目標是要商場落閘，商場有身穿反光衣的保安員巡邏。
【1449】大埔：防暴警員將被捕人士經中庭電梯上上層帶走。
【1429】大埔：防暴警員進入超級城，向示威者施以胡椒噴劑，有懷疑便衣警員被警棍打中及誤中胡椒噴劑需要洗眼。有記者與便衣警員爭執，警員「你一入嚟呢個範圍，我就拉你阻差（辦公）。」記者要求警員展示委任證。
【1427】大埔：示威者離開泰國菜餐廳，防暴大埔超級城外制服至少兩名示威者。
【1421】大埔：超級城示威者聚集一家泰國菜餐廳，指其中一職員曾拒黑衣人入內，他們要求員工安排60人位置，惟員工避走店內，示威者經側門入內，倒翻桌面上筷子、鹽、糖等用品。日前此店一名職員疑與黑衣人爭執，店內負責人今指涉事員工為替工。
【1409】大埔：超級城示威者向吉野家方向前往。
【1404】大埔：超級城時裝店開始落閘。
【1349】大埔：超級城金舖落閘，大部分時裝店、化妝品店未有暫停營業。
【1343】大埔：超級城示威者開始在商場內遊行，一邊叫口號一邊走動，有人舉起象徵「五大訴求缺一不可」的手勢，亦有母親攜同子女前往。
【1333】大埔：超級城響起火警鐘。
【1320】大埔：超級城約30名黑衣人叫「光復香港時代革命」、「一月一維園見」等口號，又唱《願榮光歸香港》。C區中庭聖誕市集結束營業，位於商場二樓的優品360關閘。
網民發起「和你SHOP蒙面日」，到大埔超級城等大型商場聚集，揚言目標是要商場落閘，商場有身穿反光衣的保安員巡邏。（黃偉民攝）
過去兩日平安夜和聖誕節，香港各區均爆發警民衝突，平安夜一名19歲姓周青年疑因逃避追捕衽元朗Yoho Mall二期越過玻璃圍欄墮樓，導致脊椎骨裂留院。沙田新城市廣場三期昨（25日）因應特別情況提早關門，僅部分公眾通道開放。