【拆禮物日．新界直擊】防暴警大埔超級城制服示威者　施胡椒噴劑

拆禮物日（Boxing Day）網民發起「和你SHOP蒙面日」，到大埔超級城等大型商場聚集，揚言目標是要商場落閘，商場有身穿反光衣的保安員巡邏。

【1449】大埔：防暴警員將被捕人士經中庭電梯上上層帶走。

【1429】大埔：防暴警員進入超級城，向示威者施以胡椒噴劑，有懷疑便衣警員被警棍打中及誤中胡椒噴劑需要洗眼。有記者與便衣警員爭執，警員「你一入嚟呢個範圍，我就拉你阻差（辦公）。」記者要求警員展示委任證。

【1427】大埔：示威者離開泰國菜餐廳，防暴大埔超級城外制服至少兩名示威者。

【1421】大埔：超級城示威者聚集一家泰國菜餐廳，指其中一職員曾拒黑衣人入內，他們要求員工安排60人位置，惟員工避走店內，示威者經側門入內，倒翻桌面上筷子、鹽、糖等用品。日前此店一名職員疑與黑衣人爭執，店內負責人今指涉事員工為替工。