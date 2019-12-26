【聖誕節酒駕】警新界南反酒駕拘15人　揭27歲男涉藏毒、危駕被捕

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警聖誕節打擊酒駕 新界南拘15名男女

昨日（25日）至今日（26日）凌晨，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員於，於荃灣、葵青及沙田區展開代號「QUICKCHASER」的大規模打擊酒後及藥後駕駛行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，共拘捕14名本地男子及一名本地女子。警方表示，會不時進行打擊酒後及藥後駕駛罪行，以保障道路安全。

共要求1,505名司機 進行酒精呼氣測試

行動中，警員共要求1,505名司機進行酒精呼氣測試，其中10男1女未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕; 另外一名21歲男子則因未能提供呼氣樣本被捕。此外，兩名男子因被「自動車牌識別系統」偵測為被通緝人士被捕。上述被捕男女已獲准保釋候查，須於2020年1月下旬向警方報到。

27歲男藏毒、危險駕駛、停牌期間駕駛被捕

此外，人員昨日凌晨在馬鞍山設置路障截查車輛期間，發現一名27歲男司機曾於本月五日，駕駛私家車衝過特遣隊設置的路障，當日被警員追截至沙田禾輋邨及制服後以藏毒、危險駕駛、停牌期間駕駛等罪名拘捕。警員因此截查並制服該名男司機，並於他身上及車上檢獲約3克懷疑可卡因，他亦未能通過藥後駕駛損害測試。

該名男子涉嫌藏毒、藥後駕駛、停牌期間駕駛、無第三者保險的情況下使用車輛、駕駛未獲發牌照車輛被捕。該名男子已被控各一項「停牌期間駕駛」、「無第三者保險的情況下使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」罪，案件將於明日（12月27日）上午在沙田裁判法院提堂。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。