多區巡邏簽到簿箱空空如也　警方：策略性設置簽到簿

反修例風波以來警民關係處於緊張狀態，警務處處長鄧炳強明高警員巡邏危險提升，過去警員被鎅頸、以箭射腳及淋漒水，所以巡邏形式有所改變，由以往「行孖咇」改為由多名警員或用衝鋒車巡邏。近日劫案頻生，他強調警方處理暴力事件以外，亦集中資源「冬防」。記者視察銅鑼灣一帶，主要地標如維園、中央圖書館未見簽到簿箱，而設有簽到簿箱的地鐵站，則空空如也。警方回覆指會因應罪案趨勢及區內實際情況，策略性設置簽到簿，由前線軍裝人員作不定時的巡邏。

記者視察銅鑼灣一帶，主要地標如維園、中央圖書館未見簽到簿箱，而設有簽到簿箱的地鐵站，則空空如也。(陳蕾蕾攝)

銅鑼灣、油麻地近月分別發生錶行、金行及街頭搶劫案，有受害商戶留意到近日街上沒有警察巡邏。香港01記者視察銅鑼灣一帶，維多利亞公園、SOGO崇光百貨、時代廣場、中央圖書館等主要地標，附近不見有警方巡邏簽到簿。至於銅鑼灣地鐵站B、C出口大堂、天后地鐵站B出口、灣仔地鐵站A1及A2出口之間，設有簽到簿鐵盒，全部空空如也。記者所見，今日早上10時至中午12點均不見有警員巡邏。

銅鑼灣當舖職員透露近期已較少見警員巡邏，亦有維園工展會檔主表示，社會運動後明顯較少警員巡邏，偶爾會見交通警等警車經過，但數量不多。

於深水埗一帶，鴨寮街、北河街交界新喜珠寶金行外有一簽到簿箱，內裏沒有簽到簿。有市民經過時表示「都唔使巡啦，簽乜鬼」有金行職員稱，曾看到有警員巡邏，惟未有留意人員當時有否簽到、及箱內何時起沒有簽到簿。港鐵深水埗站A岀口亦設有一簽到簿箱，箱內同樣沒有簽到簿。記者巡訪其間，一度有8名警員於鴨寮街一帶巡邏，惟期間未見人員有簽到動作。而北河街街市、體育館及找換店林立的一段北河街亦未見設有簽到簿箱，有店舖職員表示不時能看見警員巡邏，因此不太擔心劫案。記者巡視至長沙灣政府合署對開時，發現一個簽到簿箱，惟箱內亦無簽到簿。

在旺角，記者於彌敦道大街的兩個簽到簿箱上，均發現有塗鴉痕跡。彌敦道665號藥房旁的簿箱內，有一本嶄新似無記錄的簽到簿；而580號金舖旁的簿箱被嚴重噴黑，附近有塗鴉字句，箱內的簽到簿則有簽到記錄。另外，旺角地鐵站範圍共有四個簽到簿箱，包括D出口、E1及E2出口之間、以及入閘口分別有兩層月台均有簿箱但簽到簿，彌敦道581號珠寶店旁唐樓鐵閘外的簽到簿箱亦空空如也，即以上五個簿箱內均沒有簽到簿。

警方回覆指會密切留意有關罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏，並進行針對性的情報主導行動及防罪宣傳工作，以打擊罪案。設置簽到簿是警方其中一項防止罪案的措施，以確保在高危及較有可能發生罪案的地點等有軍裝警員不時巡邏。警方會繼續因應罪案趨勢及區內實際情況，策略性設置簽到簿，由前線軍裝人員作不定時的巡邏。

根據警察通例，設置和使用簽到簿事宜由單位指揮官酌情決定。如採用簽到簿制度，咇份巡邏人員須按照所屬單位指揮官指示在簽到簿上簽署。