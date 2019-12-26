銅鑼灣巡邏簽到簿箱空空如也　警方：策略性設置簽到簿

反修例風波以來警民關係處於緊張狀態，警務處處長鄧炳強明高警員巡邏危險提升，過去警員被鎅頸、以箭射腳及淋漒水，所以巡邏形式有所改變，由以往「行孖咇」改為由多名警員或用衝鋒車巡邏。近日劫案頻生，他強調警方處理暴力事件以外，亦集中資源「冬防」。記者視察銅鑼灣一帶，主要地標如維園、中央圖書館未見簽到簿箱，而設有簽到簿箱的地鐵站，則空空如也。警方僅作簡單回覆，指會因應罪案趨勢及實際情況，策略性設置簽到簿。

記者視察銅鑼灣一帶，主要地標如維園、中央圖書館未見簽到簿箱，而設有簽到簿箱的地鐵站，則空空如也。(陳蕾蕾攝)

銅鑼灣、油麻地近月分別發生錶行、金行及街頭搶劫案，有受害商戶留意到近日街上沒有警察巡邏。香港01記者視察銅鑼灣一帶，維多利亞公園、SOGO崇光百貨、時代廣場、中央圖書館等主要地標，附近不見有警方巡邏簽到簿。至於銅鑼灣地鐵站B、C出口大堂、天后地鐵站B出口、灣仔地鐵站A1及A2出口之間，設有簽到簿鐵盒，全部空空如也。記者所見，今日早上10時至中午12點均不見有警員巡邏。

銅鑼灣當舖職員透露近期已較少見警員巡邏，亦有維園工展會檔主表示，社會運動後明顯較少警員巡邏，偶爾會見交通警等警車經過，但數量不多。

就是否取消強制簽到、並有部分區域簽到簿消失向警方查詢，獲回覆指會因應罪案趨勢及實際情況，策略性設置簽到簿。根據警察通例，設置和使用簽到簿事宜由單位指揮官酌情決定。如採用簽到簿制度，咇份巡邏人員須按照所屬單位指揮官指示在簽到簿上簽署。