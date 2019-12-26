【錶行劫案】錘劫旺角錶行五匪落網　起回一隻勞力士、七萬元現金

本月13日四賊持刀、鐵錘打劫旺角錶行，掠逾二百多萬元現金及名錶。旺角警區署理總督察(刑事)李祈晉表示，警方共拘捕五名中國籍男子，年齡介乎19歲至33歲，當中被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證，並起回其中一隻被劫的勞力士手錶，市值約24萬港元，以及約七萬元現金。對於近期發生多宗劫案，李祈晉指近期警方投放很多資源以處理公眾活動，但不會忽略平時的警務工作。

被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證。(陳蕾蕾攝)

旺角警區署理總督察(刑事)李祈晉表示，案發在今年12月13日下午約五時，當時四名匪徒持刀及鐵錘，闖入旺角花園街一間售賣名錶的錶行。當時匪徒先斬傷店內一名職員，再搶去夾萬內約七萬元現金，以及櫥窗內共48隻名錶，市值約288萬港元。該四名匪徒得手後，登上接應車輛企圖逃跑，但被附近市民阻止，匪徒帶同賊贓棄車逃走。

被捕人士有黑幫背景

案發後，旺角警區刑事部探員翻查閉路電視紀錄，並聯同重案組人員亦鎖定犯罪集團數名目標男子。探員於本月16日至25日，一共拘捕五名中國籍男子，年齡介乎19歲至33歲，相信他們與該行劫案有關。被捕人士有黑幫背景，當中兩人為地盤工、一名從事地產業、一人報稱為商人及一人為貨車司機。

起回一隻勞力士手錶 市值約24萬港元

其後，被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證。探員於其中一名被捕男子住所，起回其中一隻被劫的勞力士手錶，市值約24萬港元。案中證物包括事主被盜的約七萬元現金，匪徒犯案時所使用的手機及身穿衣物，案件仍在調查，不排有更多人被捕，目前案件交由重案組跟進。

警方：警方不會忽略平時的警務工作

對於近期發生多宗劫案，李祈晉表示近期警方需要投放很多資源，以處理公眾活動。但李指警方有足夠能力及信心，不會忽略平時的警務工作。他續指，行劫及串謀行劫屬嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁。另外年近歲晚，店舖東主亦需要加強保安意識，避免成為犯罪分子的目標。