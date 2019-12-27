【和你溫】新城市集會　防暴場外戒備　場內誰是便衣警？

周五（27日）下午二時許，有網民於沙田新城市中庭發起「和你溫」集會，呼籲參加者自備文具、課本及作業到場，其間有數十名防暴警員於商場外戒備。現場可見十多名學生圍圈 ，有人帶同課本和工作紙討論，在場有人為他們講解課題。 【1700】人群開始散去，只見零星學生收拾物件，並把垃圾收好一袋打包拿走。 【16:50】有便衣警在商場內埋伏。記者上前向他們查詢，有其中一位短髮女士即問：「你哋邊間？」並要求記者出示記者證。其後記者問他們：「昨日有警察被同袍打喎，你哋點睇？」他們即表示：「係咩？我哋唔知喎！」該名短髮女子除下耳機，問記者：「你哋仲想要咩消息呀？我哋光明正大㗎！」

有網民於沙田新城市中庭發起「和你溫」集會，呼籲參加者自備文具、課本及作業到場。(黃偉民攝)

【1628】有上了年紀的途人圍觀溫書學生，並激動地和同行者說：「仲美心？唔可以！要戒咗佢。唔食美心，唔可以習慣，依家開始戒咗佢。」有途人送蛋糕給在場學生。



【1603】有途人向學生群 呼叫「光復香港 時代革命」，惟被部份學生發出「噓」聲要求安靜。



【1559】沙田站附近仍有防暴警察戒備，約六名防暴為一組在沙田地鐵站附近巡邏。

新城市廣場「和你溫」集會，至下午約二時，新城市商場內約20名示威者聚集。新城市對出的港鐵沙田站及附近位置，有多名防暴警員戒備。至下午約二時半，商場有20多名示威者到場，部分人帶備電腦及功課到場自習。另外有人帶同手繪書籤到場，並放在商場地面，並指歡迎市民自取。其間一名女途人經過新城市中庭時，為示威者準備一袋零食。

至下午三時許，有人於商場牆身貼上「一月一維園見」的字句。

（曾鳳婷攝）