【珍惜生命】22歲女兒墮斃　立法會議員張華峰傷痛認屍　一度拭淚

今早張華峰與一男一女親友到西環域多利亞殮房辦理認屍手續，三人在殮房內逗留一個多小時後離開。

張華峰傷心認屍 一度以手拭淚

昨日（26日）下午1時許，監警會副主席、經民聯立法會金融服務界議員張華峰的幼女，從半山世紀大廈二座高處墮下，倒卧地下花槽位置，當場死亡。今早張華峰與一男一女親友到西環域多利亞殮房辦理認屍手續，三人在殮房內逗留一個多小時後離開，張華峰步出殮房時一直保持沉默，未有回應傳媒提問，登車後更一度以手拭淚，神情哀傷。

死者患躁鬱症2年 張華峰形容幼女「好乖、好善心」

女死者22歲，為張華峰幼女，她從單位墮下死亡，現場未有發現遺書。警方初步認為事件無可疑，死因有待驗屍後確定。張華峰議員昨日接受《香港01》查詢證實，家中育有三名女兒，當中最年幼女兒今年22歲，患躁鬱症已有2年，他形容女兒「好乖、好善心」，惟病情時好時壞，對她的墮樓身亡感到愕然。

張華峰為金融服務界立法會議員。（資料圖片／梁鵬威攝）

張華峰現年67歲，為菲律賓華僑，他於2012年循金融服務界晉身立法會議員行列，2016年角逐連任，面對金融服務界前議員詹培忠的兒子詹劍崙挑戰，最終成功當選。

人稱「肥老闆」的張華峰，在建制派圈子人緣甚佳，除了立法會議員外，還兼任不少公職，包括監警會副主席。今年六月，張華峰在監警會會議與監警會主席梁定邦的對話內容流出，當時他提到工聯會立法會議員麥美娟在禮賓府當眾「爆粗」批評特首林鄭月娥處理修例風波不當，間接印證有關傳聞，引起社會廣泛關注。