元朗三賊爆竊餐廳斷正　衝鋒隊擎槍截車拘一人

今日（28日）凌晨3時半，元朗康景街一食肆發生一宗爆竊案，三匪徒逃走時，衝鋒隊警員曾拔出佩槍警告。最終，警方拘捕一人，另兩人仍在逃。

警方表示，今凌晨一探員行經康景街一餐廳，發現三名戴鴨嘴帽、口罩的男子，企圖利用工具打開餐廳正門，探員發現即時離遠監視，並要求增援。新界北衝鋒隊人員到達現場，並上前截查，三人馬上四散逃走。一名男子曾登上一輛私家車，企圖駕車離開，衝鋒隊警員拔出佩槍作出警告，男子離開車輛跑離。過程中，警方成功拘捕一名男子，現正追緝在逃兩人。

警方調查期間，在私家車附近找到相信賊人逃跑時遺留的銀包，內有懷疑賊人的身份證明文件，警方正通緝該名男子。而涉事私家車掛上假車牌，警方經調查後發現車輛沒有報失記錄，警方相信車主與案有關，亦正通緝車主。警方搜查車輛時找到大量爆竊工具，包括電鋸、油壓鉗、士巴拿等。

兩名在逃男子均戴鴨舌帽，一人穿著深色長袖衫褲，另一人穿淺色長衫深色長褲。兩人分別沿大馬路往大棠路方向，以及沿康景街往教育路方向離開。警方呼籲，若有市民目擊案件經過，盡快與警方聯絡，電話是3661 4704。年近歲晚，警方提醒市民提高防盜意識，若發現可疑人士請馬上報警。