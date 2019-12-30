【警方記者會．直播】回應721訪問　江永祥﹕只引述訪問一小部分

【16﹕15】港島總區警司（行動）曾繁瀚表示，1月1日下午舉行的遊行，分別為維園中央草坪集會，及由維園前往遮打道的遊行，警方昨日已發出不反對通知書。一如既往，警方在有需要時會在維園、天后、銅鑼灣一帶進行人流管制措施，呼籲市民盡量使用公共交通工具前往維園，並聽從大會糾察指示和平有序進入維園參與之後的遊行。警方會開放遊行路線西行全線及部分電車路線作遊行，東行則作緊急車輛及部分車輛行駛之用。

警方重申，警方尊重市民參與集會及遊行的權利，致力協助市民進行和平的公眾活動。同時警方有責任確保公眾安全、秩序及其他人的權利自由。主辦單位有責任協助警方管理公眾活動，亦希望他們會按不反對通知書上條件，安排300名以上的糾察管理事件，發生緊急、暴力事件時，主辦單位及糾察有責任協助警方疏散人群，以確保參與者安全離開發生事故的地點，當集會及遊行不再安全時，警方有可能有需要解散活動，並希望主辦單位及糾紛盡力協助警方呼籲參與人士解散。過去多個遊行被為數不少的不法之徒騎劫，令本身和平的活動變成暴力衝擊，甚至暴動，不法之徒不負責任的行為嚴重破壞香港法治精神，亦剝奪合法集會權利。警方呼籲參與者不要使用暴力，並希望所有市民向暴力說不，不要再縱容、包庇、美化任何暴力，亦不要對暴力事件視而不見，警方不會容忍任何暴力事件，並會採取果斷執法行動，以保障市民生命財產。他再次呼籲參與者遵徒警方及糾察指示，和平有序參與周三的活動。

【16﹕00】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去數天，暴徒和其支持者再次透過互聯網鼓吹針對全港多個商場大肆搗亂，包括走入上水及德福，不是為購物，而是打爛飯碗，做不成生意，其中周六，警方在上水廣場追捕襲警疑犯期間，對方擊烈反抗，過程中甚至想搶槍，其手指更已扣入板機，隨時會走火，嚴重威脅市民。警方已因應情報，靈活調配在全港多個商場，防止暴徒破壞，試問如沒有警察執法，大家想見到所有商場成為暴徒肆意施暴的無法之地？與小朋友行商場的自由都喪失？日前一間曾被暴徒搗亂的食肆，因不接受蒙面暴徒將調味料拆開倒地，結果昨凌晨懷疑被被黑衣人掟汽油彈縱火破壞，同黑社會報復手段極度相似。

郭又稱，警方留意到有人呼籲除夕夜聚集搞事，目的逼警方施放催淚煙，又有人叫外出帶雨遮，目的掩護使用私刑，更有人叫使用汽油彈及煙餅等，以襲擊政府部門設施，警方嚴厲譴責暴徒毫無道德，用黑社會手段達到滅聲目的，黑色恐怖是不會得呈。

郭表示，警方已向民陣發出元旦遊行不反對通知書，但網上流傳一張以民陣名義發出的海報，「煽惑他人，毋忘報仇，全城裝飾，君子報仇，勇武起義」，與民陣宣稱和平示威不同，民陣已公開否認相關宣傳，警方歡迎民陣與暴力割席，呼籲民陣不要協助掩飾及美化暴力行為，「這並不是裝修，而是嚴重的刑事毀壞罪行」。

郭續指，近來越來越多年青人被捕，年輕人被有心人煽動干犯嚴重違法罪行的趨勢，感到憂慮及擔心。此外，有年輕人與報稱教師的成年人一同被捕，明白年輕人或心智未成熟，容易被煽動，警告別有用心的人千萬不要再利用年輕人，當年輕人干犯罪行時未必知道會斷送寶貴前程。

而在本月27日，有3位未滿14歲年輕人在深水埗一屋苑平台向地面掟物件，警方在他們身上搜出摺刀，及入滿膠彈的汽槍。而本月29日，亦有3名13至14歲的年輕人擅自駕走小巴，對其他道路使用者安全構成威脅，反映年輕人守法意識下降，令人擔憂。

警方一直積極與不同組織合作，參與社署的社區支援服務計劃，當中包括五間指定非政府機構，提供支援服務予被捕青少年，該計劃已涵蓋18歲以下被捕青年，希望到家人或監護人同意下，可轉介到社服機構，以加強年輕人守法意識，避免誤入歧途，一失足成千古恨。

過去周未，警方共拘捕34人，包括31男3女，年齡13至50，涉遊蕩、藏有工具可作非法用途、非法集結、阻差辦工、襲警。

就一名曾向投訴警察課作出投訴的市民，聲稱收到警方信件，要求30日內作供，否則終止調查，郭澄清，有關指控並不正確，信件所指的案件並非投訴警察課個件，而是涉及另一宗案件，與示威活動無關，投訴警察課亦無要求終止調查，強調警方有既定機制跟進投訴個案，不存在任何手段故意終止調查，投訴人的個案亦會交監警會調查。

繼上周聖誕連假有人發起多區示威活動外，過去周末再有網民發起「和你shop」活動，引發警民衝突，多人被拘捕。周六(28日)網民在上水一帶進行「和你shop」，示威者於區內多個商場遊走，有店舖落閘，發生持不同政見人士被「私了」的事件，防暴警曾進入商場內進行拘捕，事件中有至少20名人士被捕。警方今午四時召開記者會。

昨日(29日)，九龍灣亦有示威者聚集進行「和你Shop」，他們於商場遊走時，發現懷疑便衣警，於是包圍他們指罵，期間有警員向示威者噴胡椒噴霧，多名便衣警將在場示威者制服，事件中多人被捕。

另外，民陣再次發起遊行，以「毋忘承諾 並肩同行」為主題的元旦大遊行已獲警方不反對通知書，到時會由維多利亞公園步行至遮打道行人專用區。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、港島總區警司（行動）曾繁瀚及港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏，今日下午將會見傳媒。