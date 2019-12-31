【12.31．新界總覽】各區數百人築「除夕之路」　亮燈築鏈叫口號

反修例風波逾半年，踏入今晚（31日）除夕夜，網民再發起人鏈活動，號召今晚7時在港鐵沿綫港鐵站築「除夕之路」。除了港九區外，荃灣、大圍、屯門、天水圍、將軍澳等地區皆有人參與活動，他們築成人鏈，亮起手機燈及叫口號，並在晚上8時09分為於將軍澳墮樓離世的科大生周梓樂默哀。活動大致和平，惟天水圍疑曾有中年男子與黑衣人發生口角，男子頭傷流血及離開。活動在晚上9時半結束，人潮散去。

【22﹕19】港鐵表示，由於受屯門區內公眾活動的影響，經過詳細險評估後，輕鐵路綫505，507，614P，615P 及751調整為10至25分鐘一班車。

另外，在剛剛約9時30分，有人在輕鐵友愛站附近投擲汽油彈，影響到輕鐵路軌範圍，輕鐵路綫751、614、614P、505及507的服務一度受阻，輕鐵人員在確定鐵路設施可安全運作後，陸續恢復輕鐵服務。事件中無乘客或職員報稱受傷。

【21﹕30】活動在晚上9時半結束，人潮陸續散去。

【21﹕05】大圍人鏈已到達車公廟站，參與人士手機亮起燈及嗌口號形成光鏈。將軍澳方面，寶琳與將軍澳的人鏈於坑口成功接駁。天水圍面，據悉曾有一名中年男子與在場人士起口角，男子頭部受傷流血，然後離開。

【20﹕46】屯門人鏈亮起手機燈，現時約有800人。

【20﹕09】將軍澳單車公園有約百人築人鏈，高叫光復香港時代革命，及批評警隊的口號，並呼籲市民明日上街。而大圍人鏈亦在晚上8時正開始叫口號，其後亦為將軍澳墮樓身亡的周梓樂默哀。

【19﹕56】屯門大會堂時代廣場開始有人築人鏈，現有約300人，人數不斷增加。

+ 8 + 7 + 6

【19﹕48】大圍人鏈活動於大圍站A出口集合，現時集結大約200至300人，附近未見警車戒備，亦未見有防暴警員駐守。大部分參與活動人士戴口罩，有些舉起標語以及橫額。而屯門大會堂空地有數十名市民播歌，另一邊又有二、三十名市民坐著。荃灣方面，人鏈由荃灣站C出口綠楊坊外，排至荃豐中心後下天橋，向大窩口方向伸延，人數達200人。

【19﹕19】陸續有人在荃灣站C出口外聚集，準備築人鏈。將軍澳站外有警車戒備，A出口外有少量年輕人集合。而屯門大會堂、Vcity未見有人聚集，有數名防暴駐守Vcity對開。

+ 7 + 6 + 5

【18﹕34】大埔﹕大埔警署門外，有數輛警車戒備。

【17﹕51】荃灣﹕荃灣有「連儂和你痴」活動， 大約20人於荃灣港鐵站外往愉景新城天橋，於牆上、欄杆及地面張貼文宣，大部分為宣傳明日民陣元旦大遊行，亦有人派發宣傳遊行的傳單。另外亦有人張貼特首林鄭月娥及立法會議員何君堯的相片於地上。

【17﹕20】屯門﹕V city 西鐵站外平靜，有警車戒備。