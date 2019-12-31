【平安夜墮樓】Yoho Mall墮樓男除夕做手術　胞姊：可落地行

平安夜於Yoho Mall墮樓的19歲姓周青年，右手手腕骨折、三節脊椎骨裂，今日進行手術固定骨折位置，住院逾一周後，傷勢已陸續好轉，但除夕夜仍要在醫院渡過。其胞姊指他要住院一段時間，心情低落，但生命無虞，情況穩定，可落地行走。

事主胞姊周小姐表示，胞弟心情低落，「心情一定唔好」，他脊骨骨裂待自然復原；手腕同手指骨折早前打石膏，今日進行手術植入鋼板固定。胞弟目前無生命危險，情況穩定，可落地行走，仍需住院一段時間，以休養身體。

元朗錦田候任區議員李頌慈昨日曾探望事主，其後於facebook則事主心情亦不錯，並轉述事主向市民保平安：「唔洗太擔心我，專注返呢場運動上面。」又希望香港人代其前往民陣在一月一日舉行的「元旦大遊行」。李頌慈今日向香港01表示，事主正逐漸康復，戴上腰封輔助下，可嘗試落地行走。他指，事主暫時未落口供，相信下月續保當日才會進行。

墮樓青年受傷送院。（資料圖片）

事發於平安夜晚上約8時，片段所見，一名男子於Yoho Mall二期奔跑，將一名欲正面阻擋的警員撞倒，另一名警員隨即追趕，男子突越過玻璃圍欄，直墮逾六米下中庭地上。警方指當時有暴徒闖入Yoho Mall二期破壞店舖，警員截查兩男子，其中一人逃跑及推跌欲截停他的警員，然後跨過商場玻璃圍欄跌落地面，他他涉嫌襲警被捕。