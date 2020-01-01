【打擊酒駕】警新界北截查1,178輛車　九男司機涉嫌酒後駕駛被捕

去年12月24日至今日（1月1日），新界北總區交通部人員進行代號「QUICKCHASER」的大規模打擊酒後駕駛行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，截查共1,178輛車輛，並向司機進行酒精呼氣測試，其中九名年齡介乎26歲至55歲本地男司機，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。他們已獲准保釋候查，須於一月下旬及二月上旬向警方報到。



此外，行動中，警員亦就部份司機沒有展示有效的車輛牌照、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛沒有展示「P」字牌的車輛及在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛私家車等行為發出七張定額罰款告票及兩張傳票。



另外，新界北總區交通部特遣隊人員今日（1月1日）凌晨，在元朗設置路障截查車輛期間，發現一名21歲姓吳男司機在沒有有效駕駛執照的情況下駕駛，他涉嫌「沒有有效駕駛執照駕駛」、「無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。車上一名22歲姓張男乘客則涉「容許他人無駕駛執照駕駛」、「容許他人無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。他們已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。



警方呼籲各駕駛人士，區來有多條高速公路，酒後駕駛有機會引致嚴重交通意外，累己累人。酒後駕駛乃屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方在新年期間會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行。