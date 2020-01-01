【元旦遊行】高院被噴漆　滙豐銅獅子遭淋油　灣仔分行爆衝突

民陣今日發行元旦遊行，由銅鑼灣維園出發步行到中環遮打花園。示威者再次針對法院及滙豐銀行作出破壞，有人於高等法院門外噴漆，寫上「法治已死」；亦有人向滙豐總行的銅獅子淋紅油，及毀壞灣仔分行設備，防暴警一度在分行外噴椒及掟手擲式催淚彈，期間制服多人。

下午約4時，高等法院門外被噴上「法治已死」，今次已非首次有人在遊行時向法院作出破壞，去年12月8日「國際人權日遊行」期間，高院及終審法院先後遭縱火，律師會會長彭韻僖事後發聲明指，絕不接受為發洩不滿而向法院投擲汽油彈，強調應立即停止目無法紀的行為。

防暴擲催淚彈驅散

另外，去年11月關閉「星火同盟」戶口的滙豐銀行亦成為針對目標，有人向中環滙豐總行外的銅獅子淋紅油；而灣仔分行亦有人大肆破壞，大批防暴警掩至鎖封現場，現場消息稱，防暴警員一度施放胡椒霧驅散，並制服多人。

警拘五人涉刑毀 灣仔警署報案室服務暫停

警方表示，下午4時許，有暴徒於軒尼詩道和盧押道破壞一間銀行的設施，包括玻璃門及櫃員機等，警方以最低所需武力驅散，並於現場拘捕五名人士，涉嫌干犯「刑事毁壞」罪。至下午約5時許，有暴徒於上址投擲雜物及汽油彈，嚴重危害現場人士安全，警方以最低所需武力驅散，並已施放催淚煙。警方警告，在場人士立刻停止違法行為，並呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。警方又指，灣仔警署報案室服務暫停，市民如有緊急事故，請致電九九九。