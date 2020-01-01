【2020元旦】稱中催淚彈受傷　鄧小樺報平安：縫三針視力影響不大

元旦倒數過後，旺角凌晨爆發警民衝突，警方施放催淚彈驅散期間，作家鄧小樺表示在行人路上被催淚彈射中左眼眼角，面部紅腫流血。鄧小樺今日傍晚（1日）在其facebook報平安，指縫了三針，視力沒有嚴重影響，稱昨晚在吃宵夜途中受傷實屬無辜，慨嘆相比起爆眼少女及印尼女記者，她們的視力已永久受損，鄧感激醫護及友人的照料，亦為今日參與元旦遊行的市民打氣。

鄧小樺傍晚在fb報平安，稱已經回家，傷口縫了三針，照過X光沒有傷及骨，視力亦不大影響，但仍需驗眼作實。鄧憶述元旦倒數後，在去吃宵夜途中被催淚彈擊中，當時腦中只想到「盲喎，俾人笑」。

「要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？」

鄧續指，自己的傷雖然不重，但完全是無辜，傷勢亦令她想起爆眼少女及印尼女記者，雖然不會幻想特首林鄭月娥或警務處處長鄧炳強會慰問她，但只想問一句，「還要拿走多少隻眼、多少隻手多少隻腳多少條生命，要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？」鄧又表示，受傷後身邊人比她還擔心，希望友人見到她的訊息，而接收到勇氣，而非遭遇恐懼。

鄧又感謝醫護、友人的照料，及網友的慰問，坦言「覺得驚訝而溫暖。香港人現在一無所靠，就是這個超越功利計算而互相無盡支援的流離共同體。謝謝大家的愛，我也愛大家」。

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