【2020元旦】稱中催淚彈受傷　鄧小樺報平安：縫三針視力影響不大

元旦倒數過後，旺角凌晨爆發警民衝突，警方施放催淚彈驅散期間，作家鄧小樺表示在行人路上被催淚彈射中左眼眼角，面部紅腫流血。鄧小樺今日傍晚（1日）在其facebook報平安，指縫了三針，視力沒有嚴重影響，稱昨晚在吃宵夜途中受傷實屬無辜，慨嘆相比起爆眼少女及印尼女記者，她們的視力已永久受損，鄧感激醫護及友人的照料，亦為今日參與元旦遊行的市民打氣。
鄧小樺傍晚在fb報平安，稱已經回家，傷口縫了三針，照過X光沒有傷及骨，視力亦不大影響，但仍需驗眼作實。鄧憶述元旦倒數後，在去吃宵夜途中被催淚彈擊中，當時腦中只想到「盲喎，俾人笑」。
「要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？」
鄧續指，自己的傷雖然不重，但完全是無辜，傷勢亦令她想起爆眼少女及印尼女記者，雖然不會幻想特首林鄭月娥或警務處處長鄧炳強會慰問她，但只想問一句，「還要拿走多少隻眼、多少隻手多少隻腳多少條生命，要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？」鄧又表示，受傷後身邊人比她還擔心，希望友人見到她的訊息，而接收到勇氣，而非遭遇恐懼。
鄧又感謝醫護、友人的照料，及網友的慰問，坦言「覺得驚訝而溫暖。香港人現在一無所靠，就是這個超越功利計算而互相無盡支援的流離共同體。謝謝大家的愛，我也愛大家」。
鄧小樺facebook全文：
報平安。已回家，縫三針，照了X光沒有傷及骨，視力看來目前影響不大，還待去驗眼作實。
我是真的在元旦倒數後準備吃宵夜途中，無端被射上登打士街彌敦道行人路的催淚彈擊中。全身新衣只為過節，連話都沒有說過一句，也沒有參與任何對峙，身邊也都是街坊，手拖著少女朋友。看著催淚彈迎頭飛來時腦中閃過「頂，盲喎，俾人笑」的念頭，電光火石之際頭稍稍一偏，只中眼側顴骨。
自問受的傷不算很重，只真的是完全無辜。想起爆眼少女、印尼女記者，她們的視力則永久受損了。今年萬聖節、聖誕，也有好多無辜巿民遭受警暴。我只是其中「邊皮」的一員。受護理時知道鄧炳強在旺角，又想起林鄭說「希望社會復和」——我一介小小作家無辜受傷，當然不敢幻想他們會來慰問（我又不是入閘機和清真寺）；我只是想問，還要拿走多少隻眼、多少隻手多少隻腳多少條生命，要傷害香港人到什麼程度，你們才肯收手呢？這是個十分理性的發問。
受傷後無喊過，身邊的年輕朋友倒是嚇到哭了，我一路打電話報訊一路疾辭著他們冷靜，語速快無尾音，突然成為場地指揮，又走來走去不用摻扶，大概是個很不討人憐的傷者，到了醫院便等很久。清理了回家後發現還有血從衣領流入一身都是，無怪乎見到會害怕。如果有選擇，我都不想以血腥照片示人，嚇到大家，真是抱歉。文藝女友們尤其抱一下，以後要堅強些。我的心願是，希望大家見到我的訊息，都是接收到勇氣，而非遭遇恐懼。
元旦醫院等好久，失血後穿四件衫都震騰騰，等到黃絲醫生真係好似太陽咁溫暖。要感謝送我去院的SAM；夤夜來醫院照應的芝、TY、NICHOLAS（後再加入FA邦），SO PROFESSIONAL， 照應到120%，六點幾見到兩個靚仔眼訓到殭屍咁真係唔好意思。另一邊是人到大過天的仔團，來到賣口乖三句已無貨，但都異口同聲：「聽日交俾我地。」好多不熟的手足都來問候，都是說「聽日我地幫你」。雖然我知元旦大遊行都唔會無陰招，但關鍵是傳續頂更的意志。謝謝手足，自己小心。輪班頂下，六日拆線，好快歸隊。網上好多不相識的人轉發我受傷的訊息，覺得驚訝而溫暖。香港人現在一無所靠，就是這個超越功利計算而互相無盡支援的流離共同體。謝謝大家的愛，我也愛大家（尤其唔識個D）。
讓我們一起行進，直至對家收手。好似呢隻唇膏，便宜但歷劫不褪色，一芥草民的我們，都好頂得架。
（係有少少驚破相之後不宜上鏡無得做文學放得開囉，不過咁樣我就有多D時間寫文嘞未嘗不是美事。於是又很安心了。梁公並提出傷疤女格外正。此圖是縫針後回家凌晨影的，還算可以，翌日腫到半邊棉花糖人照片另見其它媒體……希望各方手下留情揀靚相 Orz）