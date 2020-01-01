【元旦遊行‧直播】港島區屢爆衝突　警方：共拘約400人

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪前往遮打道行人專用區，於下午4時許爆發警民衝突，灣仔軒尼詩道的滙豐銀行分行外圍板被噴漆及破壞，警員到場一度舉槍及噴胡椒噴劑，示威者以「傘陣」對峙及曾擲汽油彈，防暴警到場發射催淚彈。民陣於下午約5時半指，警方終止遊行及維園集會，並要求立即解散，疏散時限為下午6時15分，遊行人士陸續離去。 入夜後衝突蔓延至中環及銅鑼灣一帶，屢現縱火、店舖被破壞，防暴警推進及水炮車到場射水，警方其後於軒尼詩道花旗銀行及中銀香港外拘捕多人。港島總區總部高級警司（行動）吳樂俊將會見傳媒交代詳情。

共拘捕約400人

港島總區總部高級警司（行動）吳樂俊表示，於不能保證遊行安全進行的情況下，警方於下午約5時半要求主辦單位終止遊行，吳樂俊指警方亦將有關原因告訴主辦單位，主辦單位提出希望提供時間讓遊行人士疏散，警方同意於下午6時15分疏散和平市民，其後主辦單位亦通知集會人士，希望他們能盡快離開現場。而警方於軍器廠街的防線亦於下午6時半開始正式推進，當時警方亦不斷給予警告要求在場人士離開現場，至晚上7時58分警方於灣仔道及天樂里施放催淚彈，吳樂俊指警方於遊行終止至使用武力已相隔個半小時，而該地點亦遠離遊行路線。

吳樂俊表示警方今日共拘捕約400人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等，行動仍然繼續，又指警方尊重市民表達訴求，譴責示威者騎劫和平遊行。