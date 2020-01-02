【元旦遊行】三名觀察員被捕　民權觀察批評屬濫捕

昨日(1日)由民陣發起的「元旦遊行」突遭腰斬，其後警方於銅鑼灣圍捕示威者，全日共有約400人被捕，包括三名民權觀察的觀察員。民權觀察批評，警員已知悉其觀察員身份後仍作出拘捕，屬任意拘捕行為，質疑警方企圖以大規模濫捕的方式阻嚇和平示威者行使集會及表達意見的權利。

三名民陣觀察觀察員被捕。(資料圖片/羅國輝攝)

1月1日晚上8點多，警方在銅鑼灣包抄，圍堵數十人，截查和搜身。被截查人士須雙手抱頭，坐下、蹲下或背向牆。（高仲明攝） 民權觀察昨日共派出20名觀察員到港島一帶紀錄「元旦遊行」情況，至下午5時30分警方決定腰斬遊行後，觀察員依然繼續跟進最新事態發展。 警察公共關係科​知悉 觀察員被困封鎖線內 晚上8時許，其中一組觀察員在銅鑼灣崇光百貨外被警方圍困，於警方包圍網內約有數百人包括市民、示威者、記者及急救員等等。受困的觀察員一直與民權觀察保持聯絡，民權觀察成員亦有向警察公共關係科「警察傳媒聯絡隊」反映，其觀察員受困於封鎖線內，「警察傳媒聯絡隊」當時回覆指已知悉有觀察員在封鎖線範圍內，並會轉達予在場警員，但拘捕與否需由在場警員判斷。 至午夜時份，王浩賢透過電視直播畫面看見三名觀察員被帶上警車，據悉他們拘捕在香港仔警署，律師正等候接見。他批評警方有關行動屬任意拘捕，「明知觀察員身份都作出拘捕」。

首次有觀察員被捕 過往可順利記錄警方行動

王浩賢表示，自2018年成立觀察員團隊以來，首次有觀察員被捕。由去年六月反修例風波起，民權觀察曾去信警察公共關係科，詳列民權觀察的觀察員計劃，包括觀察員的制式、證件樣式及核實身份的聯絡電話。過往，觀察員多次成功進入警方的封鎖線內了解示威者被捕情況及順利記錄警方行動，民權觀察亦會主動向傳媒機構交代其觀察所得。

民權觀察要求立即釋放觀察員

民權觀察批評，警方濫捕違反《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》及《公民權利和政治權利國際公約》，要求警方立即釋放3人。民權觀察又指在銅鑼灣的圍捕行動中有途人無故被包圍，甚至被捕，批評有關行動屬任意拘捕，質疑警方企圖以大規模濫捕的方式阻嚇和平示威者行使集會及表達意見的權利。

元旦遊行共拘400人

港島總區總部高級警司（行動）吳樂俊昨日表示指，警方共拘400人，當中於晚上銅鑼灣拘捕行動中約數百人被捕，吳樂俊指有可能部分人無涉案，警方需要時間作調查，如肯定他們不涉案會無條件釋放。他解釋，於不能保證遊行安全進行的情況下，警方於下午約5時半要求主辦單位終止遊行，亦將有關原因告訴主辦單位，主辦單位提出希望提供時間讓遊行人士疏散，警方同意於下午6時15分疏散和平市民，其後主辦單位亦通知集會人士，希望他們能盡快離開現場。而警方於軍器廠街的防線亦於下午6時半開始正式推進，當時警方亦不斷給予警告要求在場人士離開現場，至晚上7時58分警方於灣仔道及天樂里施放催淚彈，吳樂俊指警方於遊行終止至使用武力已相隔個半小時，而該地點亦遠離遊行路線。