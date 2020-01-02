【警方記者會】元旦遊行查464人拘287人　警否認濫捕

元旦大遊行（1日）發生激烈警民衝突，警方拘捕約四百人。今午警方召開記者會交代事件，料將回應日前被捕人數、情況及罪名。另外警方以旅遊巴阻擋記者、並設有逾百米封鎖區，被指阻礙在場記者採訪。以及料回應腰斬民陣遊行、要求示威者於短時間內撤離等問題。警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及港島總區高級警司（行動）吳樂俊將會見傳媒。

【17:15】被問到11歲及81歲人士被捕情況，警察公共關係科總警司郭嘉銓對有年青人被捕感到十分擔憂，參與違法行為的大學生、中學生及小學生均有上升趨勢，他不評論個別調查中的案件，他呼籲社會正視年青人參與違法行為的歪風，希望無論父母、教師、社工都應認清、教導清楚小朋友，不要令他們以為暴力是解決問題的方法、違法是無後果，令他們枉送前途。

【17:05】被問到昨日於灣仔一銀行外有便衣警員手持防暴槍執勤，是否警方新安排，行動部高級警司汪威遜指當時有近10名黑衣蒙面暴徒於上址破壞，警方隨即進行拘捕，2男1女介乎17歲至31歲，涉嫌刑毀及藏有攻擊性武器被捕，其間有3名男子當時衝擊警方防線，圖阻止警務執行職員，3男同樣被捕。汪威遜指現場環境混亂，亦不知為何有市民在場叫囂鼓譟，而警員當時目標是需要拘人及控制現場，當時同事帶有需要用的防暴裝備作戒備，有需要昤會使用。

市民要求便衣警執法行出示委任證，警方有否作出檢視，汪威遜指「唔明點解宜家警察拉人，大家第一件事要攞委任證」，汪指相信很多時大家會清楚見到誰人犯法及破壞法治，不論市民及警察，捉人時第一件事是協助控制壞人，汪指被制服人士會糾纏及反抗，加上身旁有人可能會搶犯及傷害警員，「唔通我話你等等唔好郁先，我拎個委任證出嚟，無可能」。汪威遜指警方於展示委任證有清楚機制，於可以的情況下會盡快展示，但於警方「做緊嘢」，如聚精會神控制槍械，有機會要使用作對抗攻擊時警方毫不猶豫，又指警方會將自己及犯人安全放首位。汪威遜又指希望記者及市民，遇到類似情況時「第一時間唔係嗌委任證，應該幫手控制呢啲人，或者聽從警方指示，離遠啲唔好埋嚟傷害我哋或者其他人」。

另外對於旺角有便衣警員被襲，江永祥指事發昨晚11時許於山東街及通菜街交界，警方如過去數星期安排便衣警員於高危地點，作預防罪案目的，江指當時一名屬旺角警區便衣警員於現場附近，懷疑有人識別到其警員身份，於是對他襲擊，軍裝警員到場支援及作拘捕。江永祥指有關便衣警安排於高危地點巡邏及駐守，有助預防大規模破壞及襲擊，亦是希望令社區回復本來面貌的方法，但相信有兩類人不希望見到此情況發生，包括罪犯及包庇罪犯的人。

被問到昨晚銅鑼灣有身穿黃背心的民權觀察員被警方帶走，警方是否都會先作拘捕，郭嘉銓指警方行動中針對不是個別職業及角色，而是有關人士的行為，本來主要是記者穿的黃背心，現時有不少自稱急救員、觀察員、社工等都會身穿類似背心，警方於截查時會問清楚有關人士為何於現場，及確保現場安穩才可了解及識別其身份。吳樂俊指，昨日行動中警方沒有拘捕專業記者，如警方知道記者、合資格急救員有合理原因於現場，警方會即時釋放他們。

【17:00】被問到昨日的大規模拘捕行動是否警方新策略，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，拘捕人數是基於有多少人犯罪。行動部高級警司汪威遜及港島總區高級警司吳樂俊表示，昨日在銅鑼灣無拘捕400人，警方截停400人，調查後放走177 ，最後拘捕387人，警方視情況作不同的策略應對。

被問到昨日示威者被要甫離開45分鐘內離開會否令他們在街頭發洩怒火，吳樂俊不認為因為給予的時間短會令情況更差，首先考慮的是公眾安全及公共秩序風險，當時的情況持續，和平參與者面對更高的風險，因為暴徒正破壞商舖及擲物。

被問到一名旺角便衣警遇襲事件，江永祥表示，昨晚約11時，一名便衣警員在旺角被「暴徒」襲擊，便衣警頭部及手臂受傷。江永祥指，警方在高危地點出動便衣警員以制止暴力罪案，但警方執行期職務期間，有示威者或「暴徒」會襲擊警員，正如此案，便衣警員以小組行動，以保障安全，亦會保持低調，但有時無法避免被途人或罪犯認出身份，警方正盡力保護警員安全。

【16:40】被問到警方於銅鑼灣進行拘捕行動時，警方設立百米封鎖線令記者無法進入及拍攝，做法是否恰當，吳樂俊指警方截停464人時範圍很大，有人祟光百貨外、軒尼詩道等，基本上截停範圍已很大，警方不清楚有關人士會否對警察、市民及記者構成危險，警方需要確保有足夠工作空間作調查、搜身等，警方亦有擔憂警方需要較長時間進行截查，其間會否有其他人衝擊警方防線或搶犯，「你話係好遠好過份，我只可以話因應不同情況要考慮同事、市民及記者安全，亦要確保有足夠空間畀我哋工作」。

郭嘉銓補充指尊重傳媒採訪自由及權利，因此傳媒聯絡隊於現場有與前線指揮官溝通，亦安排三個位置讓記者拍攝，包括軒尼詩道及利園山道交界、東角道及怡和街交界、以及波斯富街及軒尼詩道交界，郭指如大家有看現場轉播，很多傳媒朋友都清楚拍到現場情況，警方會盡可能於採訪及行動間取得平衡，又希望傳媒諒解及互相尊重。

另外警方終止民陣遊行後只給予45分鐘時間作疏散，吳樂俊指警方於下午6時半於軍器廠街正式開始行動，當時警方相信有暴徒於盧押道及軒尼詩道，距離警方腰斬遊行已有一小時，警方亦知道及擔憂有和平參與者於軒尼詩道一帶，因此於推進其間不斷警告和平人士離開，掃蕩期間亦見不到有和平理性人士留於現場；至警方正式用武力驅散是於個半小時後，而首個拘捕行動是於軒尼詩道是晚上7時10分，與腰斬遊行已相隔1小時40分鐘。

【16:30】行動部高級警司汪威遜及港島總區高級警司吳樂俊強調，警方絕對希望集會和平理性進行，整個遊行一直與民陣保持緊密聯繫，但可惜起步不走兩小時發生多宗暴力案件。下午約4時在軒尼詩道的咖啡店及銀行被一小撮「暴徒」破壞，他們打爆玻璃及櫃員機，警方執法時，有一班人圍觀人士襲擊警員，掟硬物包括雨傘、水樽、磚、漆彈。其後「暴徒」企圖騎劫本身和平的遊行，警方完成拘捕並撤退期間，他們破壞同一間銀行，又在灣仔設路障，令遊行無法和平行，警方評估後，認為遊行無法在安全情況下繼續進行。

吳樂俊稱，過去半年和平遊行被騎劫後，均發生暴力事件，「暴徒」會趁機利用和平市民作掩護，趁市民未散去前破壞交通燈，、拆欄杆、用雜物築路障、縱火，擲汽油彈。吳樂俊指，昨日主辦單位努力與警方合作，但很明顯主辦單位當時無能力確保現場情況的安全，亦無法叫停「暴徒」，警方基於公共安全及公眾秩序風險，認為和平市民的安全被暴徒威脅，迫不得已與主辦單位商討終止遊行，他澄清雙方一直保持緊密溝通，主辦單位亦同意在此情下須終止遊行，警方亦同意在下午6時15分前不會有任何警方行動。警方於下午6時半才開始在軍器廠街現始推進，由西向東推進期間不斷呼籲及警告在場人士離開，亦讓和平市民離開現場，在晚上約7時使用催淚彈，驅散掟汽油彈人士，位置在灣仔天樂里及灣仔道交界，偏離遊行路線的地方，在疏散過程中無阻止和平市民離開現場。

吳樂俊又指，晚上7時在銅鑼灣宜和街及波斯富街有大批人士聚集堵路，所以警方設防線，多次舉藍旗及黑旗呼籲他們離開，但他們無聽從指示離開，在晚上8時，才截停未肯離開的人士，警方重申無人有特權，無論是記者或自稱志願救護員，不論其職業，只要警方多次警告後不肯離開，警方均會調查及截查，調查後只要他們不涉及案件，他們可以離開，例如當行採訪的專業記者，而昨日無拘捕任何專業記者。昨日在銅鑼灣，警方初步調查後，在現場放177人，終拘287人，他們涉非法集結。

【1615】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，於除夕及元旦有暴徒破壞香港，劇本無新意，堵路、破壞、放火及傷人等全做齊。郭指於除夕晚上，有人發起全港多區示威，晚上8時起大批蒙面暴徒四出破壞，燈飾被拆下作堵路，櫃員機被縱火燒毀，天水圍一名男子因與暴徒爭執被圍毆。至元旦日凌晨，有入暴徒衝入屯門輕鐵列車破壞車窗及縱火，車上有乘客要即時逃生。郭又指有警車被掟汽油彈，警署旁停車場有人縱火燒車，目無法紀。至元旦遊行，郭指本來應和平有序的遊行集會再次被暴徒騎劫，中資機構及公司再成暴徒目標，灣仔中國人壽大廈被打爛玻璃門，咖啡店遭破壞，另外匯豐銀行及多間機構被大規模攻擊，燒獅子銅像，擊毀櫃員機及燒舖。郭指暴徒無想過不論店舖資金來自何處，老闆及員工是甚麼立場，但打工的都是香港市民，郭又指「唔鐘意可以選擇唔幫襯，但唔可以剝奪他人消費自由及選擇」。

郭嘉銓又指有暴徒噴污高等法院，不滿法庭裁決就將法官名字寫在外牆，嚴重損害法院權威及打擊市民對司法制度的信心。郭又稱有暴徒誣衊警察，重申破壞中國人壽大廈、匯豐銀行及法院、掘磚、放火堵路都是暴徒惡行，指他們不要再開脫罪名。

於12月1日旺角男子清路障被襲頭部男子，警方除夕拘捕3名涉案男子，另外昨日中午於灣仔及東區以藏有攻擊性武器拘捕5名男子，又以情報主導方式，以涉協助暴動及違反電訊條例拘5人。郭指過去數日警方共拘420人，包括307男113女，年齡介乎12至81歲，涉嫌襲擊致做成身體傷害、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、公眾地方擾亂秩序、非法集結、阻差辦公、拒捕及刑毀，當中最細12歲被捕人為小學生，於12月31日晚上彌敦道及太子道涉非法集結被捕，郭指對情況感擔心，是誰誘使他們參加非法活動及父母是否知情，指「汽油彈入面無咩所謂溫柔，只有刑事責任」。郭指警方於12月31使用催淚彈23發、橡膠子彈15發、布袋彈1發；1月1日警方使用催淚彈7發、橡膠子彈9發、布袋彈1發，過去數日共有4名警員受傷，包括於元旦日晚上，一名警員於旺角被示威者用拳頭及硬物襲擊頭部，面部及手腳受傷；另一名警員於12月31日晚於彌敦道及亞皆老街被示威者襲擊，左手掌骨折及移位需進行手術。