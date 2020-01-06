【武漢肺炎】中大清潔工全面消毒宿舍　8成宿生戴口罩防禦

內地武漢爆發不明原因肺炎疫情，本港已累積16宗懷疑個案，昨日香港中文大學一名曾前往武漢的女生，出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀的情況，被送往威爾斯親王醫院治理，惟今(6日)早有消息指，涉事女生被驗出感染腺病毒及一般冠狀病毒，相信她與內地不明肺炎無關。 不過，今早有清潔工在宿舍內全面消毒，而出入宿舍的宿生，有7、8成均有戴口罩，有宿生稱，事發後暫未收到校方電郵，主要是宿舍學長或舍監提醒他們要注意。

今(6日)早，記者再往中大伯宿了解，現場所見，8成出入的宿生有戴口罩。（蔡正邦攝）

昨晚，中大伯利衡宿舍有宿生表示，宿舍大堂至少3名全副武裝的清潔人員，事發後不少學生購買口罩。今(6日)早，記者再往中大伯宿了解，現場所見，8成出入的宿生有戴口罩，有清潔工戴口罩、手套收集宿舍內的垃圾。

一名與涉事女生同層的本地生李小姐表示，現時5樓部分房間仍有學生，今早清潔工已進入涉事女生房間，並用漂白水等消毒，亦有消毒公共空間、廁所、升降機等，李小姐稱，宿生比平時緊張，會有少少擔心病毒會否傳染，不過她認為清潔工的消毒工作做得全面，得知涉事女生所感染病毒與內地不明肺炎無關時，她表示鬆一口氣。

宿生黃同學與涉事女生房間相隔兩個房，她表示，與涉事女生同房的宿生亦有前往醫院做檢查。舍監有提議宿生不要在5樓作長時間逗留，黃同學稱，除非要梳洗，否則不會返回自己宿舍。黃同學認為，就不明肺炎爆發，政府或校方可做多一些，例如校方會知道那些學生是來自武漢，當學生回校前，校方應主動了解他們的身體情況或提醒他們要觀察有沒有出現不適。

另一名住伯宿一樓的宿生盧小姐稱，事發後會感到擔心，不過由於家住較遠，都會選擇住宿舍，方便上學，會戴口罩預防。盧小姐又指，事發後，暫時未收到任何校方的電郵。