【1.5上水遊行】21歲被捕青年　與去年上水險墮橋男同名

過去周日(5日)，北區區議員於上水發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會遊行，遊行結束前，警方驅散遊行人士，並圍堵過百人，部分人經檢查身份證後獲放行，警方稱，行動中共拘捕40人，涉及參與非法集結、藏有攻擊性武器。據了解，其中一名21歲姓吳的被捕男子，其名字及歲數與去年7月13日於光復上水遊行中，於上水廣場天橋被警員追趕，情急之下跨出天橋欄杆險墮橋的男子一樣。

7月13日，光復上水遊行中，一名青年於上水廣場天橋被警員追趕，情急之下跨出天橋欄杆險墮橋。（梁威鵬攝）

昨日上水遊行中，警方共拘捕40名男女，涉及參與非法集結、藏有攻擊性武器。據了解，一名21歲姓吳的男子被捕，他今年就讀科大四年級，昨日被警方制服，於其身上搜出1把刀、1支木棍及士巴拿，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。據了解，該名被捕男子名字與去年7月13日於上水廣場對開險跳橋男生名字及年齡一樣。

去年7月13日有網民發起光復上水遊行，晚上清場時，當警員於上水廣場天橋驅散人群，一名21歲青年被多名警察追趕，疑因驚慌過度，跨出天橋欄杆，險從從三層樓高的天橋墮下，幸被人及時拉回上橋，青年事後涉嫌非法集結被捕。

被捕人士現時被拘留於上水警署，上水區議員林子琼稱，現時大部分被捕人士已獲見律師，被捕人士主要為20餘歲的青年人，亦有未成年人。林子琼透露，若情況樂觀，相信被捕人士今午可陸續保釋。