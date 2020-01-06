【摺檯夾斃男童】西營盤四歲男童遭摺檯夾斃　母抱子落街叫救命

西營盤發生四歲男童疑被摺檯夾斃意外。今（6日）晚上7時許，西邊街12號一唐樓單位內，一名四歲姓李男童懷疑被摺檯夾到，昏迷不醒，其母親見狀大驚，立即報警求助，並抱同兒子落街大叫救命。警方接報到場，有軍裝警員嘗試為男童急救，其間操普通話的母親在旁邊呼天搶地痛哭。男童由救護車送院搶救，惟返魂乏術，終告不治。據了解，涉事家庭為新移民家庭。警方仍在現場調查事件。

鄰居何女士表示，她回家上樓，走至三、四樓梯間時，見到死者母親抱著兒子，神情慌張，追問後得悉兒子失去知覺，當時死者母親已報警。何協助抱男童落樓，走至一樓時遇見男童的爺爺，三人合力抱男童到行人路，由救護車送院。涉案家庭一家五口居住上址，包括有爺爺、嫲嫲、死者母親、死者及姑奶。據悉死者在高街讀幼稚園，事發時家中只有死者及其母親。死者父則任職廚房工作。

便衣警員檢走涉事摺檯調查。 西區警區刑事總督察吳基駿表示，1月6日晚上7時26分，警方接獲有人報案，指西邊街一唐樓地下，有一名女子叫救命。警方2分鐘後趕至現場，發現叫救命的女子、及一名陷入昏迷的4歲男童，立即為男童急救及代為召救護車。救護車約6至7分鐘後到場，將男童送到瑪麗醫院，延至晚上8時25分證實死亡。 吳基駿指，該名女子為男童的母親。男童的頸項位置，有一個「V」型的傷痕，每邊長5公分，兩邊即共10公分長。初步調查後相信，事件涉及摺檯意外，該檯雖有安全掣，但疑未有啟動。事發時，母親與男童兩人在寓所，母在房間內執拾，男童則在廳中，摺檯在廳中呈正常開啟狀態。疑男童頸部被摺檯的檯腳位置夾住，勒至昏迷。 涉事單位面積約500呎，兩房。事後男童的父親趕返寓所，協助警方調查。吳基駿指，初步相信案件沒有刑事成份，暫沒有人被拘捕，循有兒童死亡案件處理，相信事件屬意外，但男童死因仍待法醫驗屍確定。

警方指，接獲一名姓卓(24歲)女子報案，指其4歲兒子，在西區西邊街12號一單位內的客廳，被桌子夾到受傷。救援人員接報到場，4歲男童昏迷被送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。案件列作「送院後死亡」跟進。

消息稱，男童姓李，內地人，持雙程證來港。而父母均持香港身份證。

意外發生於西邊街12號 一唐樓單位。(林振華攝)

死者父親(右)返回現場助查。