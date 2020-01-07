六旬翁重傷倒卧馬路　經三次手術昏迷留醫ICU　家人尋車Cam還真相

六旬翁頭傷倒卧樂富街頭，經三次手術仍昏迷留醫深切治療部，家人尋車Cam及目擊證人，望解開伯伯受傷真相。上周四(2日)凌晨5時許，樂富橫頭磡東道近樂富地鐵站對開，一名61歲姓鄧伯伯倒卧在馬路，他頭部受傷，途人見狀報警處理，警方及救護人員到場，將伯伯送往伊利沙伯醫院搶救。事發後由於傷者久未歸家，家人向警方報案稱有人失蹤，最後家人兩日後被通知鄧伯伯在醫院。

樂富區議員梁銘康稱，鄧伯伯盆骨碎裂、小腿骨折，頭部有內出血，兩邊胸骨斷裂，肝、脾、肺、腎等亦有內出血情況出現，送院後已進行三次手術，脾臟及部份肺部需切除。由於鄧伯伯手術後一直陷入昏迷，未能得知他是遭遇了什麼事。

由於鄧伯伯出現多處受傷及內出血，梁銘康曾向警方查詢會否就案件調查，警方稱要待傷者清醒後，告知發生什麼事才可進行跟進。梁銘康認為，鄧伯有內出血及多處受傷，相信8成機會是被車撞倒，2成機會是從高處墮下造成。而傷者家人希望尋找目擊證人及車cam片段，以解開鄧伯伯倒卧重傷原因。

梁銘康透露，事發後已向附近學校、港鐵及領展商場等查看閉路電視，惟只有一學校的閉路電視影到鄧伯經過一刻。梁銘康續指，事發一帶夜晚有不少車輛違泊，有機會有車Cam可攝錄到當時情況，若有車主車Cam拍到事發一刻，可提供給樂富區議員梁銘康，助傷者家屬尋找真相。