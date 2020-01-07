【摺檯夾斃男童】母抱長頸鹿公仔哭別愛兒　家屬抵殮房悲痛認屍

周一晚上（6日）西營盤一名四歲男童，疑被摺檯夾到昏迷不醒，母親抱同兒子落街大叫救命，男童送院搶救後不治。至早上九時許，男童的親友到殮房認屍，其間男童的母親悲痛嚎哭，她更手持男童生前長頸鹿公仔到殮房。至中午12時許親友離開殮房，男童的母親離開時傷心痛哭，她哭至幾乎不支倒地，需由親友攙扶上的士離開。
至早上九時許，男童的親友到殮房認屍，其間男童的母親悲痛嚎哭，她更手持男童生前長頸鹿公仔到殮房。（鄧栢良攝）
傢俬舖老闆：有小朋友要啟動安全功能
油麻地上海街一間傢俬舖老闆指，坊間的摺檯均有安全鎖掣，以確保使用者安全，以及防止小朋友開關摺檯。該名老闆指基本上所有摺枱都有安全鎖，她不排除事件為家長未有扣上安全鎖，「如果有小朋友應該要啟動安全功能，通常小朋友都唔會夠力開個安全鎖！」
消委會報告：大部分安全鎖掣 不會自動扣上
根據消委會的報告指，現時法例下所有摺檯須符合一般安全規定，例如要有適當的安全鎖掣，以確保摺檯在翻轉後，不會意外摺合。報告亦指出，大部分摺擡的安全鎖掣不會自動扣上，需以人手操作，因此每次使用摺檯均需上鎖。
至於摺檯上鎖方法簡易，於張開摺檯時用力拉出安全鎖掣，之後將未端插入檯腳的圓孔內，檯腳就不會摺合。至於收摺檯時，只需用力拉出安全鎖掣，收好摺檯，並確保摺檯不易被幼童觸碰或自行打開。
警方：男童陷入昏迷 其後證實死亡
西區警區刑事總督察吳基駿表示，事發在1月6日晚上7時26分，陷入昏迷的4歲男童由救護車送到瑪麗醫院，延至晚上8時25分證實死亡。至於男童頸項位置，有一個「V」型的傷痕，每邊長5公分，兩邊即共10公分長。初步調查後相信，事件涉及摺檯意外，該檯雖有安全掣，但疑未有啟動。
據悉，事發時母親與男童兩人在寓所，母在房間內執拾，男童則在廳中，摺檯在廳中呈正常開啟狀態。疑男童頸部被摺檯的檯腳位置夾住，勒至昏迷。初步相信案件沒有刑事成份，暫沒有人被拘捕，循有兒童死亡案件處理，相信事件屬意外，但男童死因仍待法醫驗屍確定。
消委會摺檯安全使用須知：
1）選購有可靠的安全鎖掣及結構較穩固（例如所有檯腳上的螺絲已上緊，不會有容易鬆脱的部件）的摺檯，開啟後必須立即上鎖以策安全。
2）教導兒童切勿將摺檯倒轉玩要更不可在檯腳間爬行或匿藏。
3）教導兒童不要攀爬到檯面上，也不要過份重壓於檯面的一端或一邊，這些舉動都容易令摺檯翻倒引致危險。
4）剛學爬行或走路的兒童，往往喜歡攀扶或倚傍傢俬支持身體平衡，摺合的摺檯最好能固定在牆邊使不易推倒，以免壓傷兒童。
5）確保兒童時刻都有成人看管不少涉及兒童的家居意外，都是在刹那間t.「睇漏眼」下發生的，切勿掉以輕心，應保持警覺。成人如有事外出，即使是短短的幾分鐘，都應找鄰居，親友或可信任的人士看管家中的兒童。