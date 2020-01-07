【摺檯夾斃男童】母抱長頸鹿公仔哭別愛兒　家屬抵殮房悲痛認屍

周一晚上（6日）西營盤一名四歲男童，疑被摺檯夾到昏迷不醒，母親抱同兒子落街大叫救命，男童送院搶救後不治。至早上九時許，男童的親友到殮房認屍，其間男童的母親悲痛嚎哭，她更手持男童生前長頸鹿公仔到殮房。至中午12時許親友離開殮房，男童的母親離開時傷心痛哭，她哭至幾乎不支倒地，需由親友攙扶上的士離開。

至早上九時許，男童的親友到殮房認屍，其間男童的母親悲痛嚎哭，她更手持男童生前長頸鹿公仔到殮房。（鄧栢良攝）

傢俬舖老闆：有小朋友要啟動安全功能

油麻地上海街一間傢俬舖老闆指，坊間的摺檯均有安全鎖掣，以確保使用者安全，以及防止小朋友開關摺檯。該名老闆指基本上所有摺枱都有安全鎖，她不排除事件為家長未有扣上安全鎖，「如果有小朋友應該要啟動安全功能，通常小朋友都唔會夠力開個安全鎖！」

消委會報告：大部分安全鎖掣 不會自動扣上

根據消委會的報告指，現時法例下所有摺檯須符合一般安全規定，例如要有適當的安全鎖掣，以確保摺檯在翻轉後，不會意外摺合。報告亦指出，大部分摺擡的安全鎖掣不會自動扣上，需以人手操作，因此每次使用摺檯均需上鎖。

至於摺檯上鎖方法簡易，於張開摺檯時用力拉出安全鎖掣，之後將未端插入檯腳的圓孔內，檯腳就不會摺合。至於收摺檯時，只需用力拉出安全鎖掣，收好摺檯，並確保摺檯不易被幼童觸碰或自行打開。

警方：男童陷入昏迷 其後證實死亡

西區警區刑事總督察吳基駿表示，事發在1月6日晚上7時26分，陷入昏迷的4歲男童由救護車送到瑪麗醫院，延至晚上8時25分證實死亡。至於男童頸項位置，有一個「V」型的傷痕，每邊長5公分，兩邊即共10公分長。初步調查後相信，事件涉及摺檯意外，該檯雖有安全掣，但疑未有啟動。

據悉，事發時母親與男童兩人在寓所，母在房間內執拾，男童則在廳中，摺檯在廳中呈正常開啟狀態。疑男童頸部被摺檯的檯腳位置夾住，勒至昏迷。初步相信案件沒有刑事成份，暫沒有人被拘捕，循有兒童死亡案件處理，相信事件屬意外，但男童死因仍待法醫驗屍確定。