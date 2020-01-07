【工業意外】屯門三工人清沙井垃圾　疑吸不明氣體　一人昏迷

屯門發生工業意外，三名工人被困地盤沙井內，其中一人昏迷。今日(7日)下午3時16分，屯門蝴蝶灣龍門路近迴旋處一個地盤內，有三名工人被困沙井，消防員到場營救，三名傷者被救出後由救護車送院，其中一人陷入昏迷。

據了解，事發時三名工人準備清理沙井內的垃圾，沙井深九米，高及闊1.5米，共有兩個大小不同的出入口。垃圾積在較大的出入口，而細的出入口設有樓梯，供工人上落。三人進入沙井前，已探測沙井內的情況。惟其中兩人進入沙井後，突然有不明氣體湧出，其中一人及時返回地面，另一人走避不及，在沙井內昏迷不醒，由消防員救出。現時所見，消防人員將一部儀器放入沙井內測試，懷疑正測試沙井是否有不明氣體。

屯門三名工人被困地盤引水道。（陳浩然攝）

工權會﹕昏迷工友已清醒 但身體虛弱

工業傷亡權益會（工權會）派出組織幹事趕往醫院了解事件，總幹事蕭倩文指，昏迷工人經搶救後已醒來，身體較為虛弱。工權會表示，今午屯門龍門路迴旋處附近，港珠澳大橋屯門至赤鱲角連接路北部工程地盤，有三名工友於沙井內工作時受傷，其中一人昏迷不醒，救護員將三人送院救治。工權會對有工人於密閉空間工作時遇事，感到痛心，組織幹事初步接觸到三位工友，提供情緒支援及一切可行協助。其中昏迷的工友初步已清醒，但身體仍然虛弱。

工權會提醒，意外現場的沙井屬於密閉空間，為極高危工作，工程人員應從施工設計源頭開始，盡可能避免開展密閉空間工作。

根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，讓工人進入沙井工作前應就每個工作步驟進行風險評估，相關評估須由合資格人士執行；其中需包括氣體測試，以確保沒有有害氣體；僱主須供應及檢查所有的裝備（如復蘇器）及個人防護用具（如認可呼吸保護器具、安全帽、保護衣、救生繩）。僱主更有責任提供訓練，使工友清楚明白如何使用此等裝備及用具。工人進入沙井工作時亦須配戴設有防墮裝置的安全帶，防墮裝置應牢固繫緊在獨立救生繩上；沙井井口亦必須有守候員候命，與沙井內的工人保持聯絡，並保持警覺，一旦發現不尋常，須立即觸動警報器，通知救援隊前來拯救沙井內的工人。