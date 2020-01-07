【天眼直擊】深水埗四川菜館遭黑衣人掟汽油彈　食客擸凳還擊

12月24日旺角塘尾道斬人血案，有傳聞指深水埗荔枝角道地下一間食店窩藏兇徒，食店負責人事後否認其事。食店被指「藍店」遭黑衣人搗亂，昨凌晨（6日）更被人投擲汽油彈。食店負責人陳先生提供事發時CCTV片段，看到有黑衣人向食店投擲硬物，食店內的人掟凳還擊並跑出追截。事件中無人受傷，警方將案件列作「企圖縱火」處理。食店兩遭襲擊，陳先生坦言自己是一個「愛國、撐警」的人，但他認為雖然大家立場不同，亦無需要「你死我活」，他希望年青人能看清楚局面，用正確態度改變社會。

食店負責人否認窩藏平安夜斬人施襲者。（林振華攝）

平安夜斬人案 陳先生：唔認識對方​

食店負責人陳先生表示，12月24日平安夜當晚11時許，有一行十多人的顧客進入光顧，陳先生如常招呼，但發現對方部分人身上有損傷，於是遞上藥箱讓他們自行處理。陳先生詢問對方發生甚麼事，對方稱「打完交」之後一名男子怒氣衝衝進入店內，找其中一名男子理論，並稱「你做乜打我個女」，雙方發生爭執，陳先生於是報警處理。據陳先生事後了解，事件為私人恩怨，該名女子被打爛手機及眼鏡，目測沒有受傷，雙方同意賠錢和解，警方亦有報案記錄，事情告一段落。惟之後有人在網上指食店為「藍店」，窩藏兇徒，陳先生認為當中有誤會，強調「從來都唔知佢哋乜嘢人，亦唔認識對方」又稱店舖為開放式，「若事後馬上拉閘不做生意，你可以話我窩藏」

店舖兩遭黑衣人搗亂

至12月26日晚上11時許，有4至5名黑衣人用錘扑爛店舖閃燈及招牌，將店內爐頭掃到地上，陳先生馬上喝止並追上，惟對方登車離去。周一（6日）凌晨2時許，食店遭人投擲汽油彈。陳先生表示，其時有食客看到店外對開馬路有兩名黑衣人正燃點懷疑汽油彈，眾人試圖阻止，有食客拿凳掟出店外，黑衣人掟火光物體進入店內，之後往詩歌舞街方向逃脫。事後店內部分地面被輕微熏黑，亦檢獲一個未有爆開、懷疑載着易燃液體的完整啤酒樽。事件中無人受傷。深水埗警區刑事調查隊正追緝兩名身穿黑色衫及黑色長褲、戴口罩及戴黑色帽的男子歸案。

陳先生：自己是一個「愛國、撐警」的人

陳先生形容，現時店內的人都是與他政見差不多的朋友，「我有咩事佢哋都會挺身而出」對於他店舖被指「藍店」，陳先生坦言自己是一個「愛國、撐警」的人，但他認為雖然大家立場不同，無需要「你死我活」，從來沒有想過傷害人，不需要用暴力解決問題，「政見唔同，唔使消滅對方」，又認為「用暴力爭取番黎，都唔係好事」陳先生又稱，相信很多年輕人被網上資訊誤導，「好多嘢好片面，令你以為事實就係咁」他希望年青人能看清楚局面，用正確態度、用學識、用青春改變社會，而非破壞社會「影響前途」。