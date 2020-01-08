【北角火警】起火劏房夫婦煮印尼菜售賣　鐵閘、走廊天花板熏黑

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今日（8日）早上11時許，北角春秧街73至91號大興大廈，樓上一個單位起火。據知起火單位為劏房，事後現場火光熊熊，濃煙更席捲半空，兩名住客陷昏迷，送東區醫搶救院。消息指，起火位置於6樓一個劏房單位。消防經調查後，初步相信有人煮食時「失火」導致火警。至下午二時許，警方將附近的道路解封，居民經登記後可返回大廈。

據街坊提供的圖片可見，涉事單位大門鐵閘燒至燻黑，走廊的天花板亦嚴重燻黑。警方於現場檢走被火燒熏黑的石油氣罐及爐具。

夫婦單位內煮印尼菜售賣

現場消息指，居住於火警單位內的兩夫婦，平日會於單位內煮印尼食品，送到街尾電車站小店販賣，樓上單位不時被油煙影響。該印尼食品店現時關上大閘，相鄰地產舖職員何小姐表示，該店由兩名約40多歲的夫婦經營，妻子為印尼人，丈夫為香港人，經營最少兩年以上，但平日不是每日營業，於周末大多數會營業，店舖沒有其他員工。何小姐指店舖像士多形式，各種類貨品皆有，但不知是否有熟食。

對面住戶：不時聞到煮菜味道

住於6樓起火單位對面的住客施太指，事發當時她與丈夫及嬰兒於單位正睡覺，其後同住的婆婆下班回家發現對面劏房單位火警，於是馬上喚醒他們離開，施太指當時連忙抱住兒子下樓，甫出門見到對開單位冒出濃煙，幸他們未有吸入感到不適。她指單位沒有受火警波及，但見到冷氣機有熏黑，未知有否損壞，今晚暫時亦不敢回家，或會先租酒店暫住。

施太指，涉事起火單位為一劏四劏房，住戶主要是印尼及菲律賓人，施太稱該單位有最少兩戶人平日會煮印尼菜拿到春秧街近電車站的店舖售賣，煮菜時間不定，不時會聞到對面傳來的煮菜味道，但未知今次事件中傷者是否該單位內住戶。