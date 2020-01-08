【悼念周梓樂‧直播】蒙面便衣警制服示威者　區議員助理被捕

22歲科大生周梓樂去年11月4日，在將軍澳反修例衝突期間，於尚德停車場墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，於11月8日不治。事隔兩個月，有網民發起今晚8時到尚德停車場外十字路口悼念周梓樂，呼籲市民帶同蠟燭及鮮花到場。晚上近8時，於尚德停車場外已有近百名市民到場，於自設祭壇位置點亮燭光及獻花。

【22:50】警方再次舉起藍旗警告在場人士離開。

【22:49】一名身穿橙衣上衣的男子，被防暴警員制服在地，其後被鎖上索帶及帶上警車，及取走男子身旁一個懷疑盾狀物件，男子面上有藍綠色液體，神情痛苦。現場消息指男子為尚德區議員李嘉睿的助理。

【22:38】多名戴上面罩、身穿便衣的懷疑警員於尚德邨跑出，將最少一人制服在地，其間有懷疑警員施放胡椒噴霧，又手持警棍揮舞，防暴警員到場設防線。

【22:35】警員要求已身處行人路的記者返回行人路，其後又不斷要求記者後退，有警員表示「我哋睇唔到後面」，又指罵記者「你哋係咪協助暴徒呀？」，其後一名手持米高峰警員表示記者可維持於現時位置，不要向前行。

【22:18】防暴警員再次到場，將馬路上的路障清走，現場有市民向警員指罵，防暴警舉起藍旗，警告在場市民離開，其後一度舉起黑旗。

【22:14】示威者將磚塊拋出唐俊街及唐明街交界，並再次以垃圾桶等雜物堵路。

【22:10】於廣明苑對開再有黑衣示威者聚集及於路面掘磚，有示威者打開雨傘。