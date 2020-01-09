【女人街冒牌貨】海關檢過萬件冒牌手袋、銀包　搗兩貨倉拘六男女

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海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦表示，海關於農曆新年前打擊市內售賣冒牌貨品的行動，海關人員於今年1月5日及7日，於中區及旺角打擊冒牌貨品，檢獲約一萬件冒牌貨，市值約四百萬元。行動中拘捕兩男四女，年後介乎24歲至55歲。

周二（7日）旺角行動中，海關搗破兩個樓上冒牌貨品儲存中心。海關版權及商標一般調查組第四隊高級督察丘謙迅表示，早前接獲舉報指女人街有人售賣冒牌物品。海關於商標持有人協助下展開調查及行動，成功掃蕩數個位於女人街的小販檔，案件仍在調查中。

該些女人街的小販檔的目標為外國旅客，他們不會向本地人兜售，不時有小販於區內巡視，一旦發現有旅客便向對方作口頭詢問。旅客如果指有興趣購買，小販才會向對方兜售，雙方傾好價錢及款式後，其他的小販集團成員會到樓上取貨，之後再交予旅客。丘謙迅指上述的做法，可避免小販檔口存有大量冒牌貨品，以避開海關衣巡查。

至於今次冒牌貨品的仿真度高，部分物品與「正品」極為相似，以及有的冒牌貨品的包裝及手法相當精細，幾可亂真，但是冒牌貨品的售價相對低，介乎250元至1500元，與真貨相差3%至15%。海關強調，農曆新年前海關會加強執法，以壓止冒牌活動，並呼籲消費者光顧信譽良好的商店，店舖購買貨品需小心謹慎。