【尖沙咀劫巨款】兩日兩宗！商人失$1800萬外幣　夫婦險失20萬元

周六早上（11日）尖沙咀一名珠寶男商人，遭四匪劫去一個載有逾＄1800萬元外幣的行李篋。據資料顯示，去年尾至今發生多宗搶劫案，當中周五(10日)旺角三匪劫找換店夫婦，休班警制服兩賊人，包括一名16歲青年。對近劫案頻生，警方早前指去年首11個月的劫案較年同期上升28%，由往年每三日一宗，變成本年隔日一宗，劫案增升一倍。早前，警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，罪案的發生有兩個成因，一是社會風氣，二是有機可乘。

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珠寶男商人遭四匪打劫 失值約1800萬港元外幣

事發在周六早上，尖沙咀及屯門均發生劫案！事發在周六（11日）早上8時許，一名男子途經尖沙咀漆咸道南25號對開時，有數名可疑人上前追打事主，再搶去其行李。其後賊人隨即逃去，警方正調查事件。現場消息指，其中一名賊人逃跑時，意外掉下其銀包，並留在事發現場，警員檢走調查。

屯門男稱遭搶「金勞」受傷 截路經救護車求救

另一宗搶劫案發生在今早7時許，一男子於屯門青田路對開走出馬路，截停一輛路經上址的救護車。男事主報稱，被人搶去一隻金色勞力士手錶，他瞼及咀流血，血流滿面，要求救護員將他送院。男事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。

劫案頻生 去年行劫案增加

就近月劫案頻生，據警方統計，前年全年的行劫案件共147宗，當中94宗被偵破、1至11月的行劫案件數字為133宗，當中75宗被偵破。去年1至11月則有170宗行劫案件，當中62宗被偵破，宗數比前年同期多37宗。至於前年全年的金舖/珠寶店/錶行行劫案為5宗，全數被偵破。

去年1至11月，警方偵破其中3宗，其餘兩宗在12月被偵破。去年1至11月的金舖/珠寶店/錶行行劫案則有13宗，當中只有3宗被偵破，比前年同期的行劫數字多出8宗。

本港近期劫案：

油麻地今早一個半小時內發生兩宗劫案，其中上海街一間金行被6名蒙面匪徒劫去逾100萬港元的金器，店內4個櫥窗遭打爛。（陳康智攝/資料圖片）

2019-12-30：一名經營生意的中年男子，駕七人車抵達尖沙咀亞士厘道4號漢口中心對開，其斜孭袋內載有50萬元現金，當男事主下車時，被刀賊搶袋失50萬現金。

2019-12-23：油麻地上海街495號地下，遭六名蒙面男闖入，並以刀指嚇店內負責人，然後打爛櫥窗劫去一批金器，總值約100萬港元。

2019-12-23：油麻地彌敦道695號外，一名男子亦遭兩名劫匪，劫去逾20萬元現金，受害人被兩劫匪以木棍從後扑頭受傷送院。

2019-12-20：深水埗青山道一間金行，一名男子假扮顧客，手持24厘米餐刀打劫，他於店內劫走一批價值4.2萬元金飾，之後逃走。當時金舖職員立即報警並追截。於在途人協助下截獲男賊。

2019-12-19：大埔安邦路3號一間便利店男職員，他被一名男子用菜刀指嚇，劫去5,500元及五包香煙，約值270元。

2019-12-17：港島鴨脷洲鴨脷洲大街25至31號地下，一名年約80歲的老翁偷走雪櫃兩排啤酒，價值約100元，老翁遂到收銀處亮數吋長的生果刀，他聲稱打劫後離去。

2019-12-13：旺角花園街123一錶行，遭四名賊人持刀及錘進入錶行搶劫，經初步點算，錶行約二百萬元現金、約70隻手錶被劫。

2019-12-02：長沙灣青山道282號地下一間珠寶店，兩名持鐵錘賊人下車，迅速打爆櫥窗飾櫃，賊人掠去一批總值約300萬元的金器，得手後跳回私家車逃去。

2019-12-01：土瓜灣道245號一間珠寶金行對開，四名賊人持西瓜刀指嚇職員，並用錘仔將櫥窗玻璃擊碎，劫走約兩百萬元金器。