【1.11集會．新界直播】新城市銀髮族集會　數十防暴警港鐵外戒備

周六(11日)下午三時，有網民於沙田新城市廣場內，發起名為「銀髮族活動 — 壯大黃色經濟圈」集會。下午約3時半，60多名示威者商場中庭聚集及寫揮春。港鐵沙田站外有數十名防暴警員駐守，商場內未見有警員進駐。

十多名示威者商場中庭聚集，其間有人在場寫揮春。（郭倩雯攝）

1554【沙田】現場有約百名示威者於商場中庭聚集。

1550【沙田】新城市商場目前正常營業，有數十名防暴警員在港鐵沙田站外戒備，他們亦帶備長槍及圓盾，大部分防暴警員蒙面。

1547【沙田】現場示威者在商場中庭聚集，他們在場聽發言及查看牆上的文宣，內容主要介紹黃店及藍店之別。

1537【沙田】新城市廣場內大致平靜，商戶如常營業，暫時未見有商戶「拉閘」。

1535【沙田】有來自深圳的男子鼓勵港人擴大黃色經濟圈，直斥特首為中共傀儡。其後高叫「自由萬歲、香港萬歲」，並用普通話帶領在場人士叫口號。

1535【沙田】至下午約三時半，商場內未見有警員進駐，但在商場外的港鐵沙田站，則有數十名防暴警員駐守。

1533【沙田】商場內大約50至60人聚集，其間有不同人士在場發言，現場可見示威者主要為中年人士。

1532【沙田】召集人譚先生指，今日活動旨在宣傳黃色經濟圈。

1531【沙田】現場大約有50多人聚集，以中年人為主，其間聚集人士不斷高叫口號。而數十名防暴警於商場外戒備。

1528【沙田】譚先生續指，過去有活動都有「藍絲」在場堵亂，他指如發生同類事件，促在場人士避免有爭執。

1523【沙田】召集人譚先生表示，對於被停職的老師有機會被取消教席，他稱希望「教協」可以致力協助停職的老師。

1519【沙田】現場大約有20多人聚集，其間有示威者於地面的紙張，寫上個人心聲及訴求，現場一名中年男子在紙張上寫上「和勇不分、齊上齊落」的字句。

1505【沙田】召集人譚先生表示，今日的集會名為「銀髮族活動 — 壯大黃色經濟圈」集會，並指在場的宣傳單張列有QR-Code（二維條碼）及有關「黃店」食肆或商戶的資料。

1503【沙田】今次集會的「銀髮族老而不廢」其中一個召集人譚先生表示，由於武漢肺炎今日證實有一人死亡，他指為了大家的健康，希望在場人士都可以戴上口罩，而沒有口罩的人士可以向他取。

1500【沙田】至下午三時，集會參加者陸續到場，其間有人播放《願榮光歸香港》的英文版歌曲。並高叫「光復香港，時代革命」等口號。

1455【沙田】十多名示威者商場中庭聚集，其間有人在場寫揮春，包括寫上新年快樂、大吉大利、香港人勝及光復香港等字句。