【1.11集會．新界直播】沙田新城市銀髮族集會　示威者商場寫揮春

周六(11日)下午三時，有網民於沙田新城市廣場內，發起名為「銀髮族活動 — 壯大黃色經濟圈」集會。下午約2時50分，十多名示威者商場中庭聚集及寫揮春。

十多名示威者商場中庭聚集，其間有人在場寫揮春。（郭倩雯攝）

1523【沙田】召集人譚先生表示，對於被停職的老師有機會被取消教席，他稱希望「教協」可以致力協助停職的老師。

1519【沙田】現場大約有20多人聚集，其間有示威者於地面的紙張，寫上個人心聲及訴求，現場一名中年男子在紙張上寫上「和勇不分、齊上齊落」的字句。

1505【沙田】召集人譚先生表示，今日的集會名為「銀髮族活動 — 壯大黃色經濟圈」集會，並指在場的宣傳單張列有QR-Code（二維條碼）及有關「黃店」食肆或商戶的資料。

1503【沙田】今次集會的「銀髮族老而不廢」其中一個召集人譚先生表示，由於武漢肺炎今日證實有一人死亡，他指為了大家的健康，希望在場人士都可以戴上口罩，而沒有口罩的人士可以向他取。

1500【沙田】至下午三時，集會參加者陸續到場，其間有人播放《願榮光歸香港》的英文版歌曲。並高叫「光復香港，時代革命」等口號。

1455【沙田】十多名示威者商場中庭聚集，其間有人在場寫揮春，包括寫上新年快樂、大吉大利、香港人勝及光復香港等字句。