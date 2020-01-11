鳳凰山女子墮崖重創　送院搶救不治

今日（11日）下午2時許，一名年約40歲的女子偕友人到鳳凰山行山，其間走至羅漢塔附近時，疑跣腳墮崖，身體多處受傷，其友人大驚，立即報警求助。政府飛行服務隊派出直升機將女子吊起，傷者昏迷被送往東區醫院搶救，惟其後證實不治。警方正調查事件。

鳳凰山為本港第二高峰，沿途風景壯麗卻地勢險要，屬高難度行山路線，吸引不少行山愛好者挑戰，近年亦有不時發生行山人士於鳳凰山遇險事故。去年1月8日，一名35歲姓黃男子獨自到鳳凰山行山，他於法門古道起步打算到鳳凰山攻頂，怎料下午5時便察覺自己迷路，唯有報警求助。消防處接報後，隨即派出四輛消防車，共25名前線人員到鳳凰山尋找該名行山人士，12小時後，即翌日清晨5時37分，終在羅漢塔下方尋回迷路男子。該名行山客沒有受傷，由消防員陪同下山，拒絕送院治理。

警員到醫院調查事件。(魯嘉裕攝)

墮崖意外事有發生，去年至少有五宗意外。去年12月22日，一名63歲男子與友人在西貢行山，在打卡熱點木棉桐拍照後，失去平衡向後倒，跌落40尺深洞底，幸有背囊卸力並墊高後腦，未有頭部落地，救回一命。

6月5日，一名男子在粉嶺皇后山，失足墮下25米山坡，清醒但缺水。4月7日，兩女一男沿獅子山麥理浩徑5段郊遊，其中一名姓巫29歲女子走至沙田坳道時，意外從崖邊墮15米山坡被困，惟幸仍然清醒及有反應，獲救送院。

3月31日，一名菲藉女子偕同五名同鄉行山時，疑失足墮坡，跌下約30米受傷。通宵搜救15小時後，至翌日上午8時，她被直升機送往東區醫院治理。

1月2日，西貢麥理浩徑第3段仙人石河附近，一名58歲男子，意外失足墮下至約5米的山崖下。其行山友報警求助，指事主半清醒，額頭及腳部受傷，由直升機送院。