兩男手持刀闖觀塘執笠倉逃去　區議員梁凱睛不滿警冷處理表遺憾

手持牛肉刀走進店舖，只要「無人受傷」就可逃離法網？觀塘月華區議員梁凱晴昨晚（11日）在網上社交平台表示，約十時正，有兩名手持牛肉刀的男子走入位於觀塘宜安街「執笠倉」二樓，停留片刻後逃去。恰巧梁在僅僅數分鐘前，在該店購買文具後離開。 01記者今（12日）返回店舖了解事件，職員指事發時夜更同事正工作，客人通知才知道有人持刀入舖。市民昨晚急忙向梁凱晴反映，她與另區區議員陳嘉言致電秀茂坪警署了解案件。陳嘉言引述警方指此為「個別事件」，且無人受傷，警方在有需要時會有足夠人員處理。曾在街頭遇襲的梁凱晴認為事件目標與本人無關，亦並無與人結怨，惟對警方處事的敷衍態度表達極度遺憾。

梁凱晴在社交網站表示昨日折返店舖了解，得知店員已報警求助，與觀塘康樂區議員陳嘉言致電秀茂坪警署了解案件詳情，同時就最近觀塘各區日常巡邏警力嚴重不足和劫案增加表達關注。梁稱當時受到警員不禮貌對待，且被命令不要再就事件致電警方後掛線。就此將聯絡警民關係科投訴，並會在日後觀塘區議會的保安及政制事務委員會上，跟進觀塘區警務人員的基本責任問題。

陳嘉言引述警方回覆指，是次事件中無人受傷，有人持刀事件罕見，今次純屬「個別事件」；警方在遇上類似事件時「會有充足人手處理」。陳嘉言指，暫時不知道警方是否對事件有後續跟進，近日觀塘街坊亦向他反映，警方巡邏次數減少，擔心影響治安，明天（13日）會聯絡警民關係科人員跟進及查詢，呼籲市民留意自身安全，保持警覺。

香港01正向警察公共關係科查詢。