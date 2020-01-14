【鼠年煙花】警天水圍廢置貨倉內　檢80公斤煙花爆竹　市值約五萬

警方今日(14日)早上於天水圍深灣路近流浮山，一個廢置的貨倉內檢獲80公斤煙花爆竹，市值不超過五萬元（黃偉民攝）

元朗警區反三合會行動組第二隊、偵緝高級督察李家榮表示，元朗警區反黑組於情報搜集下，今日(14日)早上於天水圍深灣路近流浮山，一個廢置的貨倉內檢獲80公斤煙花爆竹，市值不超過五萬元，案件暫時未有人被捕，警方的行動仍然繼續，不排除之後有人涉案被捕，將會調查物品及貨倉持有人，以及煙花爆竹是否作用售賣之用。

市民發現任何煙花爆竹 可與警方聯絡

現場可見，警方所檢獲的煙花爆竹印有簡體字，相信於國內流入本港。李家榮表示，該批檢獲的煙花爆竹最大名為「100頭」，相信可以燃燒近100響，屬於較大型的煙花，該市值約5,000至6,000元。李家榮表示，如果市民發現任何煙花爆竹，可以隨時致電3661-4700與警方聯絡。

危險品條例：非法藏有煙花爆竹 最高監禁六個月

根據香港法律第295章危險品條例第六條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2萬5,000元及監禁六個月。危險品（一般）規例第59條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。根據香港法律第228章簡易治罪條例第四（14）條，任何人如肆意或疏忽地發射火器，可被罰款500元或入獄三個月。