【油塘男墮樓亡】網傳拍片外傭被捕　據知外傭無被捕、非警員僱傭

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網上影片顯示一名人士跌出大廈外。網上影片截圖

事主疑於29樓梯間一個高約5至6呎的氣窗墮下。

據了解：警方並無拘捕該名外傭

昨日(13日)油塘高翔苑高康閣，一名34歲姓郭男子墮樓亡。互聯網上載一段疑為死者墮樓片段，一名人士從現場高層一窗口墮樓，期間撞向橫樑，有住客用手機拍攝整個過程。近日網上流傳，拍攝網片的住客為外傭，有指該名外傭被警方拘捕。據了解，警方並沒有拘捕該名外傭，而這位外傭亦非任何警務人員的僱傭。

地盤工墮樓亡　警方譴責有人造謠生事

事發在周二(13日)油塘高翔苑，一名地盤工墮樓亡。警方初步調查後，死者身上並沒有發現任何可疑傷勢，而死者亦沒有在任何反修例活動中被捕，事件無可疑，交由觀塘警區刑事調查隊跟進，案件暫列作「自殺」案處理。據知，死者近日似不開心，但未見在經濟或感情上有問題。警方表示，強烈譴責別有用心的人造謠生事，誣衊死者是由警方從高處推下致命。警方希望造謠生事的人可以尊重死者及其家人，不要再作毫無根據的揣測及指控。

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【珍惜生命】油塘高翔苑地盤工墮樓亡　警﹕沒在反修例活動被捕
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