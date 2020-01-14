青年西九龍美食廣場拍攝被帶走　便衣警：影我相侵犯我私隱

今日下午3時許，一名青年在深水埗西九龍中心8樓美食廣場疑舉手機拍攝一餐廳「空姐牛肉飯」時，遭兩名便衣警截查。網上流傳片段，一名青年用手機拍攝後，有便衣警員表示「影我相，即係侵犯我私隱」，之後將青年帶走。長沙灣區區議員李文浩引述便衣警員表示，青年涉「公眾地方行為不檢」被拘捕。他引述被捕青年父親表示，青年曾於警署內致電出來， 報稱指於警署內被人拳打鼻及下體。《香港01》正向警方了解事件。

便衣警員拘捕青年經過：

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市民質疑「無人知你係警察」

根據網上片段所見，該名青年懷疑拍攝後，隨即遭兩名便衣警帶到一旁調查。青年表示「影張相都唔得？」在場市民要求便衣警員出示委任證，便衣警表示「執行緊職務」，被捕青年詢問「我影相有咩錯？」便衣警斥「點解要影我相？法庭已經頒布咗，如果你影我相，即是侵犯我私隱」被捕青年隨即展示他所拍相片並稱「我影緊你咩？」，便衣警回應指「你影到我」，在場市民斥「果陣無人知你係警察」便衣警員其後向在場市民及被捕人展示委任證，「已經出示委任證，我哋依家執行緊職務」另一名便衣警則警告被捕人不要伺機逃走，並稱因需要控制被捕人，未能出示委任證。

另一片段則顯示，兩名便衣警表示將會扣查被捕青年身份證，直至到警署核實身分，圍觀市民質問因何事拘捕青年，便衣警表示「我有話拉佢咩」，市民回應稱「你又話帶佢番差館？」便衣警其後稱「唔需要同你解釋」

被捕青年父親：子報稱被警打鼻及下體

長沙灣區區議員李文浩得知事件後，馬上趕到西九龍中心了解事件，指兩名便衣警於較早時間已在美食廣場埋伏。他引述兩名便衣警表示，青年涉「公眾地方行為不檢」被拘捕。現時大律師劉偉聰已進入警署協助被捕青年，而被捕人父親亦在深水警署外等候兒子。他稱被捕人年約22歲，就讀公開大學，被捕人爸爸表示兒子曾於警署內致電出來， 報稱指於警署內遭到警員用拳頭打（鼻）及（下體）。

臨時禁制令阻「起底」

因應警務人員及家屬被「起底」，律政司及警務處處長已入稟高等法院，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，高等法院為此批出臨時禁制令。上月中，高院修訂禁令，將其保護範圍擴展到特務警察，該批特務警察即由其他紀律部隊抽調組成的成員，有關禁制令禁制任何人非法地及故意地作出以下行為：

(a) 在沒有相關人士的同意下及同時有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅或煩擾相關人士的情況下使用、發佈、傳達或披露給他人屬於警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員（即父母、子女或兄弟姊妹）的個人資料，包括但不限於他們的姓名、職位、住宅地址、辦公地址、學校地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、香港身份證號碼或其他任何官方身份證明文件的號碼、Facebook帳戶ID、Instagram帳戶ID、車牌號碼和警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員的任何照片。

(b) 恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員。

(c) 協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述任何行為或參與上述任何行為。