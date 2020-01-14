警方油麻地深水埗破釣魚機賭檔 　 拘八男女

警方今（14日）分別在油麻地廟街和深水埗南昌街執行掃蕩非法賭博行動,搗破兩個懷疑非法釣魚機賭檔,共拘捕8名男女,檢獲賭具及賭款。

油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今早約11時30分進行打擊非法賭博行動，在廟街235號一單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，一名52歲姓劉本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外一名本地女子、一名持雙程證內地男子及一名非華裔男子，年齡介乎34歲至43歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員共檢獲3部釣魚機、一部射擊遊戲機及約3000元賭款。

此外，深水埗警區特別職務隊人員，今日下午約1時30分，突擊搜查深水埗南昌街148至154號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。



行動中，人員拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎42至46歲，其中一名46歲姓廖本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕，其餘3名被捕男子則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。



人員在現場檢獲約1500元賭款、5部釣魚機及一批遊戲卡。

根據香港法例第一百四十八章<<賭博條例>>，任何人如在任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款五百萬及監禁七年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款三萬元及監禁九個月。