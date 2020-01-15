【土製炸彈】EOD即場引爆　電梯鋼板穿窿　住戶憂製炸彈危害生命

周二（14日）警方於旺角利民大廈一劏房內檢獲土製炸彈，三名大專生及一個機械工人被捕。利民大廈住戶陳先生指，警員一連兩日上門調查，至昨日警員疏散大廈住客，並即場引爆炸彈。陳稱涉事單位為劏房，他不認識被捕人士，對於有人於民居自製炸彈，陳坦言炸彈會危害他人生命。日前警方EOD人員即場引爆炸彈，電梯鋼板被撞穿一個洞。新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡。至今早涉事樓層已解封，現場仍遺有少許異味。

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警員一連兩日上門調查

旺角利民大廈住戶陳先生住在上址17年，他指約7名警員一連兩日上門調查，初時他們在涉事單位門外調查。陳先生表示，日前有數名便裝到樓層調查，並有多名警員企在涉事單位門外，其間他們未有行動，「佢哋企係到五、六個鐘，好誇張，人哋唔知以為佢哋收數！」至晚上警員行動，但是住戶至凌晨約三時才能回家。

住戶陳先生：炸彈會危害他人生命

「初時都唔知發生咩事，之後聽街坊講先知有炸藥，初時以為係假炸彈，點知是真炸彈！」日前警方引爆拆彈時，以沙包圍住炸彈。陳先生稱警方引爆炸彈時，他並不在單位內，而在樓下位置睡覺，至警方引爆炸彈「嘭」一聲才驚醒。「我覺得太激進唔啱，因為炸彈會危害到其他人生命！」

涉事單位為劏房 不認識被捕人士

對於警方於樓層即場引爆炸彈後，現場電梯鋼板被撞穿一個洞，陳先生指現場仍遺有少許異味。陳先生表示，他不認識涉事單位住戶及被捕人士，他只知該個單位曾住有一名老翁，之後業主將單位劏成多個「劏房」出租。

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被捕人士為一個較隱蔽勇武組織

事發在昨日（14日）警方於旺角通菜街108號利民大廈一劏房內發現爆炸品，爆炸品處理課人員即場引爆炸彈。警方指於單位內搜獲一個水喉通土製炸彈成品，內藏約40克低性能炸藥，及近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心等，另外於上水河壩村搗破一個用作製作爆炸品的實驗室，事件中四人被捕包括三名大專生及一個機械工人。警方指相信被捕人士為一個較隱蔽勇武組織，不排除會再拘捕該團夥的其他成員，又指警方會分析炸藥成分。

警方：如作手榴彈拋入車內 車上人必全部死亡

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，在旺角檢獲的水喉通土製炸彈長8吋，以金屬水喉通製成，重約1.5磅，內藏約40克低性能炸藥，需以藥引點火引爆，但於磨擦下有機會爆炸，是一個隨時可用的製成品，炸彈為密封、製作理想及有效率，引爆是可產生巨大衝擊力。現場一個電梯鋼板被水喉通的金屬蓋撞穿一個洞，陳指如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡。