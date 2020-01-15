中大社工系老師邀學生與警閉門對話取消　警﹕「有心人」離間挑撥

網傳中文大學社工系老師邀請學生昨日（14日）與警方進行閉門會議，惟幹事會拒絕及反對相關安排，並指以網上問卷方式收集意見，逾七成填寫問卷的同學均希望取消是次閉門對話，原因是對警察已全然失去信心，亦對是次會議的成效感到懷疑。警方今日在facebook回應事件，批評「有心人」惡意離間挑撥，最終令有關的溝通機會被迫取消。

根據網上流傳的短訊截圖，一名疑似中大社工系的老師邀請學生在昨日（14日）晚上7時與總警司及副警務處處長進行閉門會議，學生身份可保密。短訊提及該老師因工作關係而認識警務處高層，深明警方現在的行為令各人感不滿，他憑專業角度認為對話是正面處理事件的第一步。而警方願意與大學生作對話，以了解雙方關注。

有關短訊流出後，中大社工系會於周二（13日）就閉門會議發出聲明，指有關消息引起系內同學的激烈討論和關注，發出是次邀請的老師透過WhatsApp私下聯絡同學，並非經系會的官方途徑予同學報名參加。就有關閉門對話，幹事會進行網上問卷調查，收集共96則有效回應，逾七成填寫問卷的同學均希望取消是次閉門對話，原因為對警察已全然失去信心，亦對是次會議的成效感到懷疑，另有百分之25的受訪者認為對話應改為以「個人名義」進行，不應代表「中大社工系」，亦強調此舉並非代表支持對話，拒絕令外界有「中大社工系意圖成為大台」的錯覺。

（網上圖片）

幹事會聯絡發出邀請的社工系老師，表達學生的強烈反對，爭取取消是次對話。該老師聲稱不是希望透過是次對話令「中大社工」成為大台，亦贊同以不同手法爭取五大訴求，並澄清對話並非以「中大社工」的名義出席。

幹事會表示，認為是次對話並非必要，反對相關安排，並再三強調，反對與警察進行任何形式的對話。

警方今（15日）在facebook上回應事件稱，一向樂意及積極與社會不同界別人士溝通，但別有用心的人卻惡意破壞，用不同方法去分化警民關係，做法令人遺憾。最近警方原安排代表與大學界持份者進行對話，了解雙方的關注，但「有心人」惡意離間挑撥，最終令有關的溝通機會被迫取消。警方譴責別有用心的人不負責任的行為。