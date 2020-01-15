【土製炸彈】旺角爆炸品案據悉再有人被捕　警方將交代案情

警方昨日（14日）在旺角利民大廈一劏房內檢獲土製炸彈，另外於上水河壩村搗破一個用作製作爆炸品的實驗室，事件中四人被捕，包括三名大專生及一個機械工人，相信被捕人士屬一個較隱蔽勇武組織。據了解，警方再拘捕更多涉案人士，稍後將交代案情。

昨晚9時許，警方在旺角通菜街108號利民大廈一劏房內，檢獲近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心等，同時發現一個8吋長、重約1.5磅的水喉通土製炸彈，內藏約40克低性能炸藥，警方指，檢獲的土製炸彈需以藥引點火引爆，但於磨擦下有機會爆炸，是一個隨時可用的製成品，炸彈為密封、製作理想及有效率，引爆時可產生巨大衝擊力，形容「如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡」。

警曾指涉及勇武組織

警方疏散大廈住戶後，由爆炸品處理課人員即場引爆炸彈，現場一個電梯鋼板被水喉通的金屬蓋撞穿一個洞。警方拘捕三名男子，一人21歲另外兩人22歲，均為大專生，他們涉嫌參與元旦旺角一個非法集會、涉藏有爆炸品、串謀製作爆炸品、藏有毒品、藏有工可作非法用途等。

另外，警方昨晚亦荷槍實彈到上水河壩村一個單位，檢獲包括燒杯、量杯、試管、化學品及磁力攪拌機等電子設備，警方相信上址是一個用作製作爆炸品的實驗室，一名29歲報稱機械工人的男子被捕。

警方相信，被捕人士為一個較隱蔽勇武組織，亦是核心成員，行動會繼續進行，不排除會將團夥其他成員拘捕，又指警方會分析炸藥成分，了解與之前案件是否有關。警方指根據情報，相信炸彈用作攻擊警務人員或警方設施。